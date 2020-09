Tik Tok y Museo del Prado: una combinación que está arrasando

La cultura ha tenido que reinventarse. No ha sido una opción que pudieran o no elegir, sino que las circunstancias actuales han obligado al mundo de las artes a adaptarse más que nunca. Y lo han hecho de una manera original y rápida. Aunque sea uno de los sectores más maltratados por la situación actual, no se ha dado por vencido. Al contrario, la cultura ha aprovechado cualquier ápice de riesgo para hacer lo que, desafortunadamente, mejor se le da: sobrevivir. Y lo está haciendo dando ejemplo, demostrando que la imaginación es una herramienta fundamental si el objetivo es no dejar de crear cultura.

El Museo del Prado se ha reinventado, de nuevo, y de tal manera que está arrasando tanto en España como en el resto del mundo. El éxito se debe a su cuenta de Tik Tok, en la que muestra el arte de sus salas a los más jóvenes y con un recorrido de lo más interesante. Si bien la Pinacoteca realiza cada mañana un vídeo en directo en Instagram, puede que la baza de Tik Tok sea incluso más llamativa.

Activo también en Facebook, el museo cuenta ya con más de 3 millones de seguidores en total. En concreto, en Tik Tok, la red social más popular entre los jóvenes para crear y compartir vídeos cortos, ha acaparado la atención del que podría ser el público más difícil de la cultura, contando ya con más de 67.000 seguidores. Las curiosidades que se esconden tras las obras de El Bosco, Velázquez, Goya, El Greco o Rubens, contadas de una manera tan didáctica como creativa, se están convirtiendo en un contenido clave de la aplicación.

Asimismo, el perfil del museo en dicha red social utiliza el ingenio, la música y, lo fundamental, la obra de arte, para realizar composiciones de lo más divertidas. Combinaciones tan rompedoras como el pintor flamenco Denis van Alsloot y la cantante Lizzo, danzas y conciertos de piano con las Meninas de fondo o vídeos explicativos para todo tipo de época artística.