Crítica de “Iré donde tú vayas”: Hermana, no des más el cante ★★★✩✩

Dirección: Géraldine Nakache. Guión: Yohan Gromb, Rebecca Zlotowski, G. Nakache. Intérpretes: G. Nakache, Leïla Bekhti, Patrick Timsit. Francia, 2020. Duración: 100 minutos. Comedia.

La actriz y cineasta francesa Géraldine Nakache dirige y coprotagoniza esta accidentada y por momentos surrealista road movie sobre la historia de dos hermanas distanciadas y antagónicas, Vali (la propia Nakache), cantante en bodas, bautizos y lo que surja, una mujer impulsiva, extrovertida y que parece no saber estar callada, y Mina (Leïla Bekhti), todo lo contrario, una terapeuta racional, distante y malhumorada con el mundo y cuantos lo habitan. Ambas, sin embargo y en el fondo, estarían más solas que la una si no tuviesen un fuerte vínculo en común, el padre de las jóvenes, de un cariñoso que empalaga, obsesivo, protector y sumamente irritante si se pone gracioso. En este sentido, los gags cuando, por ejemplo, se hace pasar por tartamudo no tienen maldita la idem.

El hombre, al que acaban de diagnosticar un cáncer, encuentra por fin la manera de volver a unirlas. Vali tiene una audición en París (para el coro de Céline Dion, considerada por los histriónicos aspirantes como una diosa y una parte bastante divertida de la cinta, dicho sea de paso) y solo Mina puede llevarla en coche hasta la capital. Los cortantes silencios hablan por sí solos, y, aunque en un principio parece imposible acercarlas, poco a poco, con los reproches y las acusaciones, llega también algo parecido a la comprensión. Una comedia tan estrafalaria, sentimental y moderadamente trágica como esas cenas navideñas donde un desacuerdo fraterno puede acabar quitándole a cualquiera las ganas hasta de comer las benditas uvas.