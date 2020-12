Primavera Sound entra en la campaña del Barça como patrocinador de Joan Laporta

El festival Primavera Sound siempre se ha tomado a sí mismo muy en serio y así ha conseguido ser uno de los mejores de Europa y del mundo. También lo es el Sónar, qué duda cabe, pero los segundos nunca han demostrado tanto afán por sentar cátedra, por fijar posición pública. Y es que el Primavera Sound, conocido por sus comunicados para valorar cuestiones políticas, salta también a la cancha, o mejor, La Cancha, nada menos que el Camp Nou, haciendo explícito su apoyo al candidato a la presidencia digamos, más discreto, el de perfil más bajo de entre los aspirantes, Joan Laporta. Así lo ha anunciado él mismo en su página web, en la que recoge que el evento musical ha donado a su candidatura 25.000 euros para la organización de la Marató de TV3 y Catalunya Ràdio (vaya, es sólo el primer párrafo y ya hemos mencionado a las fuerzas vivas de la sociedad catalana) que sirva para concienciar y recaudar contra la Covid-19.

El patrocinio es uno de los primerísimos comunicados de la recientemente anunciada candidatura. Con fina retórica de primero de «coaching» motivacional, anuncian (reproducimos textualmente y perdonen): «Tanto Laporta como el Primavera Sound, (sic) coinciden en que ambos proyectos comparten una misma visión de Barcelona y por tanto ’'no es qué puede hacer Barcelona para el Primavera Sound y el Barça, sino que (sic) pueden hacer el Primavera Sound y el Barça para Barcelona: dinamizarla, internacionalizarla y hacerla feliz’'». Barceloneses, es por vuestro bien. “El Primavera Sound y el Barça de Laporta siempre han querido establecer sinergias y alianzas bajo el mismo clamor: aprender de los mejores y sumar en excelencia”, dice en otra frase que bien podría haber escrito una inteligencia artificial. Para Laporta, «los del Primavera Sound aman la ciudad, aman el país y aman el Barça. Y estoy agradecido de que nos quieran a nosotros».

Seguramente del amor de Laporta por «el país» no sea necesario recordar mucho. Digamos que él pudo haber sido Artur Mas y viceversa. Por su parte, el Primavera reaccionó en su día tras la detención de algunos altos cargos de la Generalitat acusados de malversación por el referéndum del 1-O: «Queremos manifestar nuestro apoyo a todas las instituciones, entidades y personas que durante estas últimas horas están sufriendo esta agresión a sus derechos civiles más fundamentales. Al margen de ideologías y preferencias políticas, desde Primavera Sound condenamos toda acción que impida el libre y pleno ejercicio de estos derechos democráticos e instamos a la expresión serena, cívica y pacífica de todas aquellas personas que se sientan agredidas. Que hoy somos todos y todas». Los detenidos ese día no fueron ciudadanos anónimos, sino políticos acusados de un delito. Por otro lado, no es necesario dejar al margen las ideologías al lado y desde el Primavera Sound nunca lo ha hecho, pero tampoco tiene sentido esgrimirlas y pretender que no lo haces. Aunque, por lo menos, en temas futbolísticos, su posición sí que es diáfana. Y si por casualidad gana otro, seguro que sabrán entenderse.