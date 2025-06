La columna de Hércules: así es como llaman los ingleses a Gibraltar

Los británicos, en ocasiones, se refieren a este pequeño territorio como "la columna de Hércules", un apodo que hunde sus raíces en la antigüedad clásica y revela mucho sobre cómo se percibe este enclave estratégico en el extremo sur de Europa.

¿Qué eran las Columnas de Hércules?

Según la mitología griega, Hércules (Heracles para los romanos) fue un héroe que, durante sus doce trabajos, llegó al estrecho de Gibraltar. Allí, en lugar de rodear las montañas para continuar su camino, decidió separarlas con su fuerza sobrehumana, creando el estrecho que hoy conecta el Mediterráneo con el Atlántico. En cada lado del paso marítimo dejó una columna: una en Gibraltar (el Peñón) y otra en el norte de África, en el monte Abyla, probablemente en la actual Ceuta o en Yebel Musa, Marruecos.

Estas columnas marcaban, simbólicamente, el fin del mundo conocido. En la antigüedad, era el punto más occidental que los navegantes del Mediterráneo podían imaginar. De ahí surgió la expresión latina "Non plus ultra" (no más allá), grabada en algunos mapas medievales para advertir del límite del mundo navegable.

Gibraltar como símbolo de frontera

Para los británicos, que se hicieron con Gibraltar en 1704 durante la Guerra de Sucesión Española y consolidaron su control en el Tratado de Utrecht de 1713, el Peñón no solo tenía valor estratégico, sino también simbólico. En muchos textos históricos y discursos oficiales, se ha aludido a Gibraltar como una de las "Columnas de Hércules", lo que refuerza su imagen de bastión inexpugnable, de fortaleza en los márgenes del mundo.

De hecho, la Royal Navy ha utilizado esta simbología para dar nombre a buques, bases y operaciones navales. Gibraltar, como entrada al Mediterráneo, ha sido durante siglos un punto de control esencial para la navegación y la defensa del imperio británico.

El emblema mitológico en la cultura británica

Gibraltar, como "columna de Hércules", aparece también en escudos, literatura y cultura popular británica como una imagen de fuerza, resistencia y límite. Se ha convertido en un símbolo de estabilidad en tiempos de crisis y en una metáfora poderosa de lo que significa mantener la posición, incluso en condiciones adversas.