5 canciones que le recordarán a Martin Luther King

La huella que dejó Martin Luther King tanto en Estados Unidos como en todo el mundo fue tal, que obtuvo repercusión en todas las disciplinas. Por tanto, cómo no, el pastor y activista -nació un día como hoy de 1929-, influyó tanto en la política y en la sociedad, como en la cultura: literatura, arte, cine, música... En cuanto a esta última materia, muchas fueron las estrellas de la música que, inspirados por MLK, compusieron canciones, bien para homenajearle a él o bien para trasladar en forma de notas musicales su lucha no violenta contra la discriminación y el racismo. Desde Aretha Franklin hasta Nina Simone, pasando por Queen, Rage Against the Machine o Ben Harper, recopilamos 5 canciones que nacieron gracias al activista y que, por tanto, recuerdan a él y su trabajo.

1. “House burning down”, de Jimi Hendrix.

En 1968, Jimi Hendrix lanzó en el álbum “Electric Ladyland” la canción “House burning down”. Pero no la estrenó un día cualquiera, sino que la cantó por primera vez el día que mataron a Martin Luther King. En aquella fecha, Hendrix tenía programados dos conciertos y solo dio uno, donde dedicó la canción al activista.

2. “Why”, de Nina Simone.

El asesinato de MLK conmocionó al mundo entero, especialmente a la gente negra, por cuyos derechos luchó el activista durante toda su vida. La canción más dolorosa que retrata esta pérdida es, sin duda, “Why (the King of love is dead”, de Nina Simone. La cantó en 1968, tres días después de la muerte de King, en una actuación donde, durante 15 minutos, mostró la rabia a través de su voz y el piano.

3. “Respect”, de Aretha Franklin.

En 1965, Aretha Franklin lanzó una canción que se convertiría en un himno del movimiento feminista y, por tanto, de la lucha por la igualdad: “Respect”. En cuestión de días, la canción lideró las listas de éxitos de Billboard, convirtiéndose en un grito de guerra para los marginados, los movimientos por los derechos civiles y de las mujeres. Un discurso, por tanto, paralelo a Martin Luther King, quien, además, fue amigo íntimo del padre de la cantante.

Aretha con Martin Luther King en 1960

4. “Happy birthday”, de Stevie Wonder.

Fechada en 1980, con esta canción Stevie Wonder se unió a las manifestaciones contra el racismo. Ademas, la compuso especialmente dedicada a King, con el objetivo de conseguir que el cumpleaños del activista fuera considerado fiesta nacional, lo cual se ratificó 6 años después.

5. “Pride”, de U2.

Esta icónica banda de rock grabó, en 1984, este sensacional homenaje a Martin Luther King: “Pride (in the name of love)”. Relata el asesinato del predicador, el 4 de abril de 1968, en Memphis, estableciendo un paralelismo entre él y la figura de Jesucristo, ambos líderes religiosos, asesinados por un mismo motivo: por predicar amor, paz e igualdad.