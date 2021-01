Flamenco y solidaridad para vencer el coronavirus

Ya sabíamos que el confinamiento del año pasado fue un periodo de creación para muchos artistas pero también fueron tiempos de reflexión y de pensar en quienes lo estaban pasando peor. Algo así le ocurrió a Noelia Miralles una joven cantaora de flamenco que se sintió melancólica durante esas duras semanas pero no sabía muy bien cómo canalizar su sentimiento: quería ayudar pero no sabía de qué forma podía hacerlo. Fue compartiendo cómo se sentía con Lucas Fernández, el fundador de una ONG extremeña, cuando a éste se le “encendió la bombilla” y propuso su plan: “Tú cantas, recaudamos dinero, y nosotros, a través de la asociación, repartimos lo recaudado desde nuestra sede”.

Y se pusieron manos a la obra; eso sí, teniendo en cuenta las actuales restricciones por la pandemia que, lejos de remitir, empeora su situación especialmente en Extremadura, que registra las cifras de contagios más altas. “Aquí estamos peor que nunca y mucha gente se está quedando sin empleo. Hay mucha necesidad”, explica Lucas, creador de la ONG “Llama a la puerta de la esperanza” hace ocho años. Se creó en una iglesia evangélica para atender a los colectivos más vulnerables. “Solo en diciembre hemos repartido 1.000 kilos de comida pero desde que nacimos ya habremos ayudado con 15 o 20.000 kilos para los más necesitados”, explica Hernández. Tienen su sede en Montijo, en una oficina cedida por el Ayuntamiento. “Ahora con la pandemia nos organizamos para que en los repartos de alimentos no juntemos a mucha gente, por eso les vamos llamando cada media hora, para que vengan poco a poco” de tal forma que se respetan en los repartos las medidas higiénicosanitarias establecidas por las autoridades sanitarias. Los productos que reparten en al ONG vienen de donaciones realizadas por particulares pero sobre todo de empresas. Lucas no tiene queja sobre la solidaridad de las empresas locales pero le gustaría hacerlo extensible a la ciudadanía en general. “A ver si toman de ejemplo a Noelia. Nos gustaría resaltar su figura no solo como artista sino también como persona”.

El concierto online será el próximo 13 de febrero

“Dame tu mano”

Lucas solo tiene buenas palabras para la artista que cantará “siete, ocho nueve canciones”, entre ellos su nuevo single “Dame Tu mano” a las 20:00 horas del próximo 13 de febrero y podrá seguirse a través de su perfil de Instagram Noelia_Miralles o en su página de Facebook: Noelia_Miralles. Quienes quieran disfrutar de la artista podrán también aportar el donativo que puedan al número de cuenta de Caixabank: 39 3100 3752 2121 0059 2820. “Queremos que se vea en toda España”, explica Lucas. Y lo cierto es que no hay mejor plan para un sábado ahora que debemos quedarnos en casa para conseguir frenar esta tercera ola. Solidaridad y arte que van de la mano.