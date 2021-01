Muere Hilton Valentine, guitarrista y fundador de The Animals

El guitarrista y fundador de la banda The Animals, Hilton Valentine, murió el viernes a los 77 años, sin saberse aún las causas. Lo han confirmado desde Abkco, antigua compañía discográfica que ha lanzado un comunicado: “Nosotros, junto con todo el mundo de la música, lamentamos la pérdida hoy de Hilton Valentine, miembro fundador de The Animals. Valentine fue un guitarrista pionero que influyó en el sonido del rock and roll durante las próximas décadas. En Abkco hemos tenido el privilegio de servir como administradores del catálogo de The Animals, y su fallecimiento se siente de una manera verdaderamente profunda en toda la familia Abkco”.

Autor del memorable arpegio de apertura de la versión que hizo el grupo del clásico “The house of the rising sun”, Valentine nació en North Shields (Inglaterra). Comenzó a tocar la guitarra con 13 años y comenzó a formar parte del grupo The Heppers con 16.

Valentine sentó las bases de la imagen de guitarrista de rock, pues fue uno de los primeros que se tiraban al suelo, retorciéndose al ritmo de la música. De hecho, entre otras cosas, fue esto lo que llamó la atención de Chas Chandler, Alan Price y Eric Burdon, quienes le reclutaron para unirse a su nueva banda en 1963.

Arriba, desde la izda., Hilton Valentine, Chas Chandler y John Steel; abajo, Alan Price y Eric Burdon

Entonces, con la incorporación final de John Steel, nació The Animals, banda que alcanzaría el número 1 en 1964 en el Reino Unido, en EE UU y Canadá con “The house of the rising sun”, canción que había sido grabada en los años cuarenta por artistas como Woody Guthrie o Lead Belly.

Valentine también dejó su huella en otros grandes hits, como “Don’t let me be misunderstood”, “It’s my life” o “We gotta get out of this place”.