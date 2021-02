Dolly Parton no quiere una estatua: “No es adecuado ponerme en un pedestal a mí”

La cantante de country Dolly Parton no quiere verse en una estatua. “Quiero agradecer al estado de Tennessee su consideración de erigirme una estatua a mí en los terrenos del Capitolio. Me siento honrada y agradecida, por esta consideración, pero he solicitado que eliminen la partida presupuestaria para hacerlo de toda consideración”, dice la actriz, empresaria, productora y sobre todo gran diva del country acerca de los planes del estado por rendirle un homenaje en un mensaje que ha publicado en sus redes sociales.

“Dado lo que está pasando en el mundo, creo que no es apropiado que me pongan a mí en un pedestal. Espero, sin embargo, que en algún momento en el futuro, si dentro de unos años, quizá cuando me haya ido y si siguen pensando que lo merezco y consideran que es lo adecuado, estaré orgullosa de lucir en el Capitolio del Estado como una agradecida ciudadana de Tennessee”, escribe la artista. “Mientras tanto, trataré de hacer un buen trabajo para hacer sentir a todo el mundo orgulloso”.