Ray Pherz compone la música de la película sobre la Madre Teresa de Caltura

El pre-estreno mundial de la suite de “Dawn in Calcutta (Amanece en Calcuta)”, la cuarta película de José María Zavala que se estrenará el próximo 16 de abril en los principales cines de España, ha desatado ya una auténtica euforia musical en numerosos países. Zavala ha contado para este nuevo largometraje sobre la Madre Teresa de Calcuta con la colaboración de uno de los más grandes compositores del cine mundial, Ray Pherz, formado en perfección pianística con el célebre concertista polaco Krystian Zimerman.

“Ha sido un placer y un privilegio trabajar con Ray Pherz –comenta Zavala–. Primero, porque Ray tiene un enorme talento y segundo, y no menos importante, por su gran humildad que se la debe en parte a su condición de devoto del Padre Pío, el santo de los estigmas canonizado por Juan Pablo II en 2002”.

Ray Pherz no pudo participar en su día en la primera película de Zavala, “El Misterio del Padre Pío”, pero volvió a contactar años después con su director para brindar su talento en este nuevo proyecto, convertido ya en realidad, que es “Amanece en Calcuta”. “La Banda Sonora Original de Ray es espectacular. Se nota que ha puesto el alma entera, nunca mejor dicho, para crear esta música que eleva el espíritu, haciéndote sentir algo indescriptible”, comenta Zavala.

De la producción musical a la música electrónica

Formado en Alemania, donde culminó sus estudios superiores de piano en la Hochschule für Musik Freiburg (Friburgo, Brisgovia) bajo la supervisión del profesor Tibor Szász, Ray Pherz estudió también composición y orquestación, así como producción musical y música electrónica. Entre sus numerosos galardones figuran los dos primeros premios (nacional e internacional) en interpretación y composición, respectivamente, en los concursos Yamaha Foundation. Todo ello, acompañado de una extensa actividad concertística de piano en España y Europa entre 2003 y 2017.

“Nunca pensé –añade Zavala– que pudiese contar con un músico tan extraordinario como él, que ha trabajado como asistente de dirección para la Universal Pictures en Europa, junto a otros compositores de la talla de Tom Tykwer y Reinhold Heil, y que ha sido uno de los compositores contratados por la Universidad Estatal de Louisiana (Estados Unidos) bajo la dirección de Srdjan Marjanovic”.

Ray Pherz ha realizado también trabajos de producción musical y edición junto a los también compositores Mark Snow y Jonathan Sacks en el concierto en vivo ofrecido en España de la BSO de “Expediente X”, en 2009. También ha colaborado con Don Davis para el concierto en vivo organizado en Luxemburgo de la BSO de “Matrix”, en 2010, y compuesto y gestionado conciertos para la productora Immediate Music de Los Ángeles (Estados Unidos) y The Family of Music, con sede en Berlín (Alemania).

“La BSO engrandece sin duda alguna la película que ya han podido ver algunos profesionales del cine durante un pase técnico, coincidiendo todos sin excepción en que acompaña de principio a fin a los impactantes testimonios que desfilan por la cinta”, declara su director. La edición y comercialización de la obra de Ray Pherz en todo el mundo corre a cargo hoy de la editora y distribuidora estadounidense CD Baby Pro Music y de la alemana Epic Music World.