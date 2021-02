Victoria Abril niega la pandemia: “Somos cobayas, nos están vacunando experimentos sin probar”

Desde que se planteó el cambio de fecha y sede que determinó que los próximos Premios Feroz, que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, se entregarían el 2 de marzo en Alcobendas, sabemos que el Feroz de Honor iría a parar a la veterana actriz Victoria Abril. Con el municipio madrileño bajo un férreo confinamiento perimetral, finalmente la gala se trasladará hasta el centro de la capital. Ello no ha sido impedimento, eso sí, para que Alcobendas acogiera la rueda de prensa habitual de la homenajeada, con un no tan habitual desempeño.

“¿Cómo puede ser que tenga que ver a mi madre solo dos veces, a tres metros de distancia y con una mascarilla que no la oigo? Ni un abrazo, ni nada. Y como se te baje la mascarilla, vas fuera. Yo no sé cómo es la residencia de mi madre”, explicó la intérprete de manera vehemente sobre la situación respecto al virus. Y siguió, bajo el mismo contexto anterior: “Los daños colaterales los estamos pagando muy caro y mucho tiempo. Vamos a estar pagando 40 años este dinero mágico de la Unión Europea”. “Pero está muriendo gente”, se oyó decir a la directora de AICE, María Guerra, en un intento por rebajar la tensión de la protagonista de “¡Átame!”, que respondió: “En Francia, hay cada año 600.000 muertos. La primera ola y la segunda dejaron 30.000 muertos. Y la tercera, con vacuna, será con 40.000. Los muertos de COVID no son ni el 10% de los muertos totales del año”. Datos, todos ellos, bastante alejados de las cifras reales. “Ahora somos cobayas, porque nos vacunan experimentos sin probar. La prudencia es la inteligencia de la cólera”, cerró su primera intervención.

Pero no todo quedó ahí, ya que la pregunta de uno de los presentes volvió a levantar el ánimo de la actriz. “Basta ya esta farsa”, comentó Victoria Abril, antes de la pregunta de un periodista que deseaba quitarse la mascarilla para formularla: “¿Qué título le pondría a la película que estamos viviendo?”. “Coronacirco”, respondió rápido la homenajeada bajo la atónita mirada de los presentes, y continuó: “Y es una serie, no es una película. Que va teniendo cada tres meses un capítulo. Me gustaría proponérselo a los Javis. De esas cosas que hacen ellos, hablando sobre un mundo amordazado como el de ahora. ¡Qué duro es tener 20 años ahora!”.