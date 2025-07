Alessandro Vanoli: "Los inmigrantes han demostrado que, quizá, el tratado de Schengen no es seguro"

Alessandro Vanoli (Bolonia, 1969) defiende su nuevo libro como «una necesidad» en mitad de una gran crisis de identidad global. En un ecosistema mediático repleto de discursos de historiadores, políticos y periodistas sobre Occidente, el autor italiano «echaba en falta», apunta, un pequeño detalle: poner sobre la mesa qué es realmente Occidente. «Se trata de hablar de su construcción para comprender la situación actual de un siglo sin esperanza».

El historiador se detiene así, y principalmente, ante una «construcción cultural, política y geográfica», aunque al mismo tiempo advierta de que, «ahora, es muy difícil de dibujar». En un bosquejo rápido, el historiador señala en el mapa a Europa y Estados Unidos, «por supuesto», pero también a «Canadá, Australia y Nueva Zelanda», enumera. «Y si ampliamos miras en un sentido económico», apunta hacia «Japón y Corea del Sur». De modo que «el mapa ya no se corresponde con una idea geográfica. Ese es su origen, pero al final vemos que existe una fragmentación territorial. Son países atados en el sentido económico que comparte ideas de política y economía liberal».

En definitiva, el mapamundi actual de lo que (supuestamente) es Occidente poco tiene que ver con lo que Vanoli señala como el origen de «La invención de Occidente» (Ático de los Libros), como ha titulado un libro sobre «España, Portugal y el nacimiento de una cultura». Una obra para entender desde la base «la compleja encrucijada actual». Retrocede así hasta el Tratado de Tordesillas (1494) para encontrar esa primera gran distinción entre dos mundos: Occidente y Oriente, el primero para la España y el segundo para nuestros vecinos lusos. «Nadie podía imaginar que aquella división del mundo sería tan significativa».

Pero ese es solo el origen de un concepto que, en la actualidad, hace bueno aquello que canta Bruce Springsteen: «Born in the USA». «Sí», responde el italiano: «Desde principios del siglo XX, Estados Unidos perfecciona la idea inglesa del imperio. En los británicos encontramos la “civilización occidental” a finales del XIX. Lo que sale después de dos guerras mundiales es que casi todas las colonias británicas están bajo el control de EE UU», comenta.

Como historiador, Vanoli defiende que «las palabras son muy importantes». Aunque no lo afirma porque vayan a cambiar el mundo, «sino porque sirven para indicar cambios o la urgencia de una situación nueva». Es por ello que en esta ventana «la palabra clave», sostiene, es «historia occidental», un término empleado por primera vez en la Universidad de Columbia en 1919.

El pasado de Occidente, apunta, es sobre todo imperial; y «nada tiene que ver con los imperios romanos de Occidente y de Oriente: aquello solo era una distinción administrativa. No era una cuestión de identidad». Una identidad que, en 2025, está tambaleándose. No tiene claro el italiano hacía dónde vamos, pero sí asegura que «iniciamos una reflexión sobre una idea en crisis»: «No quiero decir que vaya a dejar de ser útil. Aunque lo que es cierto es que lo que era fuerte en el siglo XIX ahora es confuso. El mundo está multipolarizado y esta será una de las claves de la historia en los próximos años».

Y en esa construcción, Europa aparece como elemento principal; y hoy, «el punto de mayor crisis», señala. «Occidente empezó aquí». En la Edad Moderna, el Viejo Continente definió una idea imperial de sí mismo, o con una voluntad de colonialismo, que afectó al mundo en los años/siglos posteriores. Ahora, por el contrario, «la parábola de nuestra historia como Europa está llegando al ocaso», sentencia Vanoli. «Yo fui un gran europeísta en los años 90. Estábamos convencidos de que la Unión era la respuesta. Una idea nueva. Pero nos equivocamos», lamenta sobre un territorio que, asegura, «no surgió como una idea política, sino como un espacio común».

Cómo gobernar el caos

La incógnita que queda en el aire es cuánto tardarán los «nuevos imperios» en devorar a la vieja Europa. Porque, según el autor, el mundo ha vuelto a dividirse de este modo: «La mejor forma de gobernar el caos no es el Estado, sino el imperio. Lo saben los chinos, Estados Unidos y hasta Putin, que no es socialista, es imperial».

Aun así, el experto no ve, por el momento, a la UE en la cama de la UCI, «espero que solo sea una gripe; eso sí, es fácil pasar de la gripe a la muerte», bromea antes de ponerse serio: «Es necesario reflexionar sobre los fundamentos que definen la idea misma de Europa. Dar con una refundación que no sea tan política y sí cultural y social. Es posible que estemos en un punto de no retorno. Mi generación está acostumbrada a pensar que debe ser una construcción común, pero las señales nos dicen que este edificio es débil. Los inmigrantes, por ejemplo, han demostrado que quizá el tratado de Schengen no es seguro. Y la guerra también ha puesto en duda la seguridad».