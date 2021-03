25 años sin Marguerite Duras: sus 5 obras imprescindibles

Impecable narradora y apasionada incorregible, Marguerite Duras dejó un vacío en el mundo de la literatura el 3 de marzo de 1996, día en que falleció en París. Se cumplen 25 años sin una de las novelistas y guionistas más relevantes de las últimas décadas. A su obra le rodeó todo un fenómeno literario, que arrancó con “El amante” (1984) y se consolidó con el resto de sus libros. Siendo su primera publicación “La impudicia” (1943), escribió más de 20 novelas, así como guiones cinematográficos y textos dramáticos. Destacamos 5 de sus obras imprescindibles.

1. “El vicecónsul” (1965)

"El vicecónsul", de Marguerite Duras

Fue una de las primeras novelas en la que Duras, antes de escribir “El amante”, comenzó a conquistar al público. Narra la historia del ex vicecónsul de Francia en Lahore. A través de una narrativa intrigante, la trama se vuelve tan interesante como dolorosa para el lector, que seguirá una trama en la que el silencio se entremezcla con la miseria y la soledad. “La lucha del vicecónsul es una a la vez ingenua y revolucionaria. Es la mayor injusticia de todos los tiempos: y si uno no llora por eso una sola vez en la vida, no llorará por nada. Y no llorar nunca es no vivir”, explicó la autora.

“El vicecónsul”, de Marguerite Duras. Editorial Tusquets. 160 páginas, 10 euros.

2. “El amante” (1984)

"El amante", de Duras

Esta obra, que fue traducida a 43 lenguas, le valió a Duras -nació en la Indochina francesa en 1914- el Premio Goncourt, así como la repercusión internacional. Es considerado su libro más importante y aplaudido por la crítica, siendo su éxito tal que fue llevado al cine de la mano de Jean-Jacques Annaud. En forma de novela seudoautobiográfica, trata de una adolescente de origen francés que vive en Indochina y cuya familia está arruinada. Ella se hace amante de un chino adinerado y mantiene una relación con él durante un año y medio.

“El amante”, de Marguerite Duras. Editorial Tusquets. 128 páginas, 6,95 euros.

3. “El dolor” (1985)

"El dolor", de Marguerite Duras

Esta obra es fruto del diario que Duras escribió en 1945, durante las semanas previas y siguientes al regreso de su marido, prisionero del campo de concentración de Dachau. La novela, con una narrativa e intensidad estremecedoras, vio la luz 40 años después, presentándose, según Clara Janés, traductora de la edición en español, como “un libro sagrado para ella, sangrante para el lector, que reúne movimientos de la máxima crueldad”.

“El dolor”, de Marguerite Duras. Editorial Alianza. 216 páginas, 16 euros.

4. “Los ojos azules pelo negro” (1986)

"Los ojos azules pelo negro", de Duras

Una de las mayores reflexiones que la autora realizó acera del amor y de la pasión. Arranca con un hombre y una mujer que se encuentran cada noche en una habitación frente al mar. Les une un extraño acuerdo: a cambio de dinero, ella yace junto a él con el único objetivo de acompañarlo, de salvarlo de la muerte y el miedo. Duras retrata “el mal de la muerte”, la homosexualidad y lo trágico de la soledad.

“Los ojos azules pelo negro”, de Marguerite Duras. Editorial Tusquets. 144 páginas, 10 euros.

5. “La vida material” (1987)

"La vida material", de Duras

Tal y como afirmó la autora Lara Moreno a LA RAZÓN hace dos meses, esta obra de Duras da a conocer al lector “su perfil más directo”. En este libro, la francesa habla de su relación con el alcohol, de sus libros, amores, de política, del papel de la mujer, de la sexualidad de los hombres y de todo tipo de obsesiones. Ofrece un retrato completo tanto de su delicada e impecable manera de escribir como de las penas y glorias que experimentó durante su vida.