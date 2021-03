«“Azteca”, de Gary Jennings, es una historia muy intensa, desagarradora»

En cuanto supo que debía escoger un libro, pensó en «uno que leí hace muchos años, pero que siempre me ha gustado». De hecho, confiesa que «voy a releerlo». Paco Roncero, prestigioso cocinero español, especialista en cocina de vanguardia y poseedor de 2 Estrellas Michelín, explica a LA RAZÓN que se trata de una obra «muy interesante». De hecho, «lo leí en mi juventud, pero siempre lo he mantenido en mi librería, porque me marcó mucho todo lo que cuenta».

–¿Cuál es?

–Se llama «Azteca» y el escritor es Gary Jennings. Es una novela histórica que cuenta la vida de los aztecas, sus costumbres, su día a día. Y lo cuenta hasta la llegada de los españoles. A partir de ahí, narra cómo cambian sus vidas y su forma de comprenderlo todo. En resumen, es la pequeña historia de un indio, un azteca, llamado Nube Oscura, que lo cuenta todo a modo autobiográfico: habla de su infancia o su mentalidad.

–¿Qué le atrapó del libro?

–Me gustó mucho porque simboliza el choque de civilizaciones. Cómo los españoles llegaron allí y se hicieron absolutamente con todo el poder. Además, es muy fácil de leer, siempre quieres más y más, como cuando te metes en cualquier historia. A mí me encantó. De hecho, a raíz de esta conversación he decidido que lo voy a volver a leer, porque lo hice hace más de 25 años.

–¿Cómo lo descubrió?

–Antiguamente yo leía mucho este tipo de literatura, pero ahora leo más libros sobre mi trabajo, sobre cocina, o también leo bastante acerca de mis hobbies, como la fotografía. Pero «Azteca» creo recordar que me lo recomendó mi madre. De hecho, sí, me lo regaló ella, que sí que lee mucho. Me dijo «este libro te lo tienes que leer».

–¿Qué aprendizaje destaca de su lectura?

–Cuando lo leí, quizá, tenía otra manera de entender las cosas, otra cultura y no era tan maduro. Por eso quiero revisitarlo. Porque creo que lo que pude sentir en aquella época será totalmente diferente a lo que sienta ahora. Dentro de que es una historia real, te deja muy marcado cómo de repente, mientras los aztecas tenían su ida, llegaron los españoles a romper con todo. Eso puede pasar en nuestra vida cotidiana, aunque, por supuesto, de una manera diferente. Por ejemplo, recuerdo cuando empecé en el mundo de la cocina y hacía una muy tradicional, de raíces. Y cuando empecé a trabajar con Ferran Adrià en El Bulli, fue un choque emocional a todos los sentidos. Me recuerda a esa sensación, pero luego, en el libro, hay masacres, porque está contado desde la perspectiva de un indio. La historia es desgarradora, muy intensa.

–¿Podríamos llegar a vivir de nuevo ese tipo de ruptura?

–No. Ha cambiado todo muchísimo. Nada de lo que ocurre hoy es como podía haber pasado en aquella época.

–¿A quién le puede gustar leer este libro de Jennings?

–A cualquier persona que le guste la literatura y, sobre todo, un poco la historia. Es una obra muy entretenida y diferente a lo que la gente joven lee actualmente. Yo veo en mis hijos que leen mucha ciencia ficción o anime. Y este es un libro para todos los públicos, para disfrutarlo, embeberse en él y desestresarse al 100% de cualquier historia que se tenga en la cabeza.

–Y para conocer una versión diferente a la nuestra...

–Exacto.