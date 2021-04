Italia pone fin a la censura en el cine

En pleno 2021 y en un país como es Italia, aún había ciertas películas que no se proyectaban en las salas de cine por algún motivo moral o religioso. Esto se debe a una ley de censura que nació en dicho país en 1914. Desde entonces, en Italia se han ido rechazando algunas de las grandes cintas de la historia cinematográfica, como es el caso de “El último tango en París” (1972), dirigida por Bernardo Bertolucci y protagonizada por Maria Schneider y Marlon Brando. No obstante, por fin se han decidido a derribar cualquier obstáculo que no permita al público conocer la integridad del cine.

El ministro de Cultura, Dario Franceschini, ha anunciado a través de un comunicado que “la censura cinematográfica ha sido abolida. “Se ha terminado definitivamente con el sistema de controles e intervenciones que aún permitían al Estado intervenir en la libertad de los artistas”, añadió.

De esta manera, los guionistas, directores y profesionales del mundo del cine ya no tendrán que pedir más permisos para lanzar un nuevo filme, así como no le exigirán ningún requisito por razones morales o religiosas. Pero, eso sí, la regulación no se elimina, sino que más bien cambia: los cineastas deberán clasificar sus propias películas en función de la edad de la audiencia.

Cinema, @dariofrance: «Abolita definitivamente la censura cinematografica». Nasce la commissione di classificazione dei film, Pajno presidente. Su https://t.co/eYAhQmcmLL la mostra permanente promossa dalla DG Cinema del #MiC / https://t.co/JvIpGi4Ggi pic.twitter.com/1NreJrft4j — Ministero della cultura (@MiC_Italia) April 5, 2021

Eliminar esta ley de censura ha sido “un paso importante e histórico para el cine italiano”, explica la experta Elena Boero, “era el momento”. Por tanto, deja de existir la posibilidad de pedir recortes o modificaciones y se introduce un sistema de autorregulación, apelando más a la responsabilidad individual.

Según publica “The Guardian”, en Italia se han visto censuradas cientos de películas durante el siglo pasado, principalmente por motivos religiosos, políticos o morales. El ejemplo más famoso fue el mencionado: el caso del clásico nominado al Oscar de Bertolucci, cuyas copias se destruyeron. De hecho, una encuesta de Cinecensura muestra que 274 cintas italianas, 130 estadounidenses y 321 de otros países fueron censuradas en Italia desde 1944.

Otros casos llamativos fueron “La playa” (1954), de Alberto Lattuada, “Totò y Carolina” (1955), de Mario Monicelli, y “Rocco y sus hermanos” (1960), de Luchino Visconti, entre otros. De hecho, fue censurada hasta una secuencia de 18 segundos del filme “El beso” (1896), de Thomas Edison, por escandalizar a la sociedad puritana de la época.