“Godzilla vs. Kong” destrona a “Tenet” como película más taquillera de la pandemia

Cuando se ha podido, se ha ido al cine. Y eso lo demuestran las cifras de las taquillas, sea en España o en Estado Unidos. Las salas de cine, como las de teatro, han demostrado ser desde el inicio de la pandemia uno de los lugares más seguros. Gracias a las medidas de seguridad adoptadas en cada lugar, se han ido presentando como espacios con una mínima probabilidad de contagio. Sumándole a esto una película esperada por el público, las taquillas no ven otra cosa que un gran crecimiento. Si bien algunas salas de cine sí se han visto bastante damnificadas por las consecuencias de la pandemia, hay algunas películas que han batido récords en sus estrenos: “Tenet” ha sido la película más taquillera de esta época, hasta ahora, tras el estreno de “Godzilla vs. Kong”.

“Tenet”, cinta dirigida por Christopher Nolan, consiguió que la gente volviera a las salas de cine en 2020. Tal fue la repercusión que la película llegó a superar los 58,5 millones de dólares de recaudación en taquilla. Ahora, esta cifra que parecía difícil de superar, se ha visto rebasada, según informa el portal “Collider”, por “Godzilla vs. Kong”, filme que, desde su estreno el 31 de marzo, no ha parado de crecer en cuanto a taquilla. Este viernes, la película dirigida por Adam Wingard ha alcanzado los 60 millones de dólares.

Robert Pattinson, tras el cristal, y John David Washington en "Tenet"

Cabe tener en cuenta que “Godzilla vs. Kong” no se ha estrenado en las mismas circunstancias que la de Nolan, pues ahora hay más cines abiertos que el año pasado. Asimismo, la cinta de Wingard también cuenta con el plus de haber estado disponible en HBO Max desde el principio. Por ello, el mérito puede ser incluso mayor, pues el hecho de estar disponible en “streaming” para aquellos suscriptores de la plataforma, no ha disminuido la cifra en las salas de cine.

De esta manera, el enfrentamiento de Godzilla y Kong ha arrasado no solo en Estados Unidos, pues en España continúa alzándose en el primer puesto en la taquilla, estimando que, en poco tiempo, la cinta alcance los 400 millones a nivel mundial.