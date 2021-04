Crítica de “Mortal Kombat”: si tienes la marca del dragón, vas listo ★★★☆☆

Director: Simon McQuoid. Guión: Greg Russo, Dave Callaham. Intérpretes: Lewis Tan, Joe Taslim, Jessica McNamee, Josh Lawson, Mehcad Brooks, Tadanobu Asano. EE.UU, 2021. Duración: 110 min. Acción.

Nueva y potente adaptación de los famosos videojuegos, no hace falta conocerlos demasiado vía consola para saber que el novato director Simon McQuoid ha sabido condensar el espíritu de la historia e imprimirle a la cinta el ritmo propio del soporte original para el que nació. Pero, y se trata de otro acierto, sin la molesta sensación de ir pasando sucesivos niveles, un tema en el que suelen meter la pata películas de este género. Cole Young, el luchador de MMA (Artes Marciales Mixtas), es un pobre tipo acostumbrado a recibir palizas por dinero y que no sabe lo que es ganar un combate. Desconoce su ascendencia, aunque una marca de nacimiento delata digamos la «alcurnia» del personaje, y, menos, por qué diablos el emperador Shang Tsung del Mundo Exterior, que no tiene nada que ver con el nuestro, envía a su mejor y más terrible guerrero, para atraparlo.

Y todo lo que contamos arrancó en un lejanísimo 1617 tras una sangrienta masacre en algún rincón japonés, que estos nipones están en todas las salsas, sobre todo, en las raritas, como se puede comprobar por el aquí vecino Conan. Aparte del pequeño detalle de lo prontísimo que Cole y su familia se creen la surrealista explicación que les suelta Jax, un robusto comandante de las Fuerzas Especiales que tiene la misma extraña marca de dragón del protagonista y al que la broma le cuesta perder hasta las extremidades superiores, todo funciona como un reloj acelerado. Jax les pone en contacto con una mujer para que les ayude mientras aparecen numerosos personajes a cada cual más pintoresco, las luchas cuerpo a cuerpo y con lo que halla a mano se suceden sin respiro y el filme se va salpicando de agradecidas pero moderadas dosis de gore. Y nos encaminamos a la inevitable y agradecida batalla final entre la Tierra y ese otro orbe poblado por criaturas malignas que incluye una firme promesa: esta vez tenemos kung fu para rato, pequeño saltamontes.

Lo mejor

Es un filme muy entretenido que sabe mantener todo el tiempo un ritmo endiablado

Lo peor

Quienes conozcan el videojuego se «perderán» menos que aquellos que no tienen ni idea