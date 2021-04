Manolita Chen, las «falsas» chinas nunca mueren

Manuela Fernández Pérez, más conocida como doña Manolita Chen (1927-2017), no necesita más presentación, aunque todavía quede algún despistado que diga no conocerla. ¿Por qué? Pues él lo sabrá, porque esta mujer todavía hoy es tendencia. No hay más que comprobar las últimas semanas de la actualidad. Ahí estuvo en la recién celebrada Semana de la Moda de Madrid. No en cuerpo, pero sí en alma y en los trajes de Eduardo Navarrete.

Esa fusión cañí-oriental no falla desde que la señora Chen levantase su Teatro Chino en la España de 1950 junto a su marido, Chen Tse-Ping, un acróbata que llegó a la Península con toda la «troupe» familiar y que quedó prendado de algo tan castizo como una vallecana de pro. Pero es que Manolita Chen también está en la boca de los «foodies» del Barrio de Salamanca, donde sus descendientes, en concreto, su sobrina-nieta Eva Chen, ha levantado un restaurante en el que, según dicen los que han pasado por allí, «está todo muy bueno». Se reconvierte así el espíritu de aquellas actuaciones de revista en un lugar de comidas, pero, a su vez, continúa con la parte hostelera de la familia.

El escenario del Circo Price se ha transformado en el Teatro Chino de Manolita Chen

Lo recuerda un José Troncoso que, este sí, hace estallar por completo el universo de Chen recuperando el escenario. «Cuando ya dejó todo el mundo del espectáculo montó el primer restaurante chino de Sevilla», explica el autor y director de «Manolita Chen. Un cuento chino», el espectáculo que no buscó, pero que le llegó a través de Pepa Zaragoza. Y es que fue la actriz la que quedó atrapada por la artista, directora, guionista, circense, coreógrafa, supervedette y empresaria madrileña del mismo modo que décadas antes cayera a sus pies Chen Tse-Ping.

Todo ese mundo que descubría a poquitos le llevó a las maneras que había visto de Troncoso en «Las princesas del Pacífico» y «Ferretería Esteban», entre otros montajes. Si alguien tenía que levantar ese aroma hispano-chino no podía ser otro que él, así que no tardó en aceptar el reto y recrear «tal cual» esa entrada al mítico Teatro Chino sobre el Circo Price de Madrid, donde estará la función todo el fin de semana. Pero no salgan corriendo a comprar nada, porque es imposible: «Sold out».

Es una muestra más de la fascinación por una mujer que, en palabras de Troncoso, tiene «una historia que debe asombrarnos y enseñarnos. Una persona que luchó contra viento y marea para levantar un sueño». Juzguen ustedes quién fue Manolita Chen solo con el peso de su plantilla: Marifé de Triana, Juanito Valderrama, Rafael Farina, Las Paquiras, los Hermanos Calatrava, El Fary, Bigote Arrocet, Arévalo, Fernando Esteso, Andrés Pajares... ¿Quién da más si no es Manolita Chen?

Dónde: Teatro Circo Price, Madrid. Cuándo: del 23 al 25 de abril. Cuánto: entradas agotadas.