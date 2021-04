El concierto del Sant Jordi sin distancia de seguridad se salda con 6 contagios de 4.592 asistentes

El pasado 27 de marzo, Festivals Por la Cultura Segura organizó un concierto en el que 5.000 asistentes se sometieron a un test de antígenos de Covid-19 en la mañana del evento. Ese día, actuó Love Of Lesbian y la mascarilla era obligatoria, pero no era necesario guardar la distancia de seguridad. Un mes después, los organizadores del evento junto con los expertos del el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, responsables del estudio, han hecho públicos los resultados. De todos los asistente, solo 6 han dado positivo por Coronavirus en los 14 días posteriores.

Los 6 casos, según este estudio, desarrollaron síntomas leves o asintomáticos, pero en ningún caso han requerido de ingreso hospitalario y no se ha observado transmisión secundaria a otros contactos. En al menos 4 de estos 6 casos, la encuesta epidemiológica completa que se realizó por parte de los equipos médicos de la Fundació sugiere que la exposición a la fuente de la infección tuvo lugar fuera del concierto.

Después de analizar los datos en colaboración con el servicio de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, los responsables del estudio han concluido que con el análisis de datos a 14 de abril de 2021 los casos detectados suponen una incidencia acumulada a 14 días de 130′7 casos/100.000 habitantes, mientras que la incidencia acumulada de la población de la ciudad de Barcelona en el mismo grupo de edad y misma fechas fue de 259,5 casos/100.000 habitantes.

Según los investigadores, la incidencia acumulada en los asistentes al concierto en los 14 días posteriores al evento no sugiere ningún impacto en la transmisión de COVID-19 durante el concierto. Así, estos datos permiten excluir que el concierto del Palau Sant Jordi haya constituido un evento de supertransmisión de la COVID-19, como hasta a día de hoy se habían catalogado este tipo de eventos en recintos interiores y asistencia masiva de público.

Normalidad el día del concierto

En el concierto de Love of Lesbian del pasado 27 de marzo de 2021 en el Palau Sant Jordi de Barcelona asistieron 5.000 espectadores. Todos ellos se sometieron a un cribado con un test rápido de antígenos de SARS-CoV-2 la misma mañana del concierto y solo seis personas resultaron positivas y no pudieron asistir al evento. El cribado masivo se realizó sin incidentes por parte de profesionales sanitarios con la coordinación de la FLS. Durante el concierto, fue obligatorio el uso de mascarilla facial FFP2 y la ventilación del recinto fue optimizada de acuerdo con la normativa vigente. Además, se gestionó el flujo de personas dentro del recinto, zona de WC y de restauración, y los asistentes se ubicaron en 3 zonas separadas y no comunicadas. Los asistentes pudieron disfrutar del concierto sin distanciamiento físico. El cumplimiento de estas medidas por parte de los asistentes fue escrupuloso durante todo el concierto. “Desde Festivals per la Cultura Segura se valora muy positivamente el estudio observacional. Continuaremos trabajando tutelados por la comunidad científica para seguir avanzando conjuntamente con las instituciones. El objetivo es que este modelo establecido genere nuevas propuestas en el marco de un plan estratégico de pruebas piloto como la del pasado 27 de marzo en el Palau Sant Jordi”, explican los organizadores.