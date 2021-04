Ainhoa Arteta cuenta sus secuelas tras pasar el covid-19: se ve obligada a moverse en silla de ruedas

La cantante soprano, Ainhoa Arteta, quien posee una de las voces más espectaculares de la escena lírica de nuestro país, ha contado en su cuenta de Instagram las consecuencias que sufre tras haber pasado el coronavirus hace dos meses.

La soprano publicó un vídeo el pasado lunes en el que se le ve, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desplazándose en silla de ruedas con la ayuda de un operario de la terminal aeroportuaria. La guipuzcoana, de 56 años de edad, había alarmado a sus fans tras publicar primero otro vídeo en silla de ruedas en el aeropuerto de Gran Canaria, a donde había viajado para acudir a un recital en la localidad de Arucas.

Tras los numerosos mensajes de cariño, apoyo y preocupación de sus seguidores por su estado de salud, Ainhoa Arteta procedió a contar qué es lo que le ocurre exactamente: “Como todos estáis muy intranquilos, lo que me pasa es una consecuencia del covid-19″, comienza su relato la cantante.

“Es un edema, se me han inflamado las venas dentro de las rótulas. Entonces, el peligro está en que no debo andar mucho, tengo que reposar y, obviamente como sigo con mi trabajo, salgo a cantar tiesa, pero voy con muletas y con silla de ruedas para evitar estos paseos por el aeropuerto”, prosiguió.

“No es nada grave pero no es nada agradable. Espero que no haya venido para quedarse, que podamos quitar la inflamación y que sea una consecuencia más de estos efectos secundarios. Este bicho de repente te da muchas sorpresas, cuando parece que has pasado todo, pum, de repente te quedas como me quedé yo el otro día, sin poder andar”, añadió.

La cantante concluyó afirmando que se encuentra “muy bien” y agradeciendo “infinito” el trabajo que hacen los servicios de asistencia de los aeropuertos.