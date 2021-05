Nueva York elimina el Día de Colón del calendario escolar

Intentar borrar la historia es lo más parecido a vivir en base a la ignorancia. Y no hay mayor peligro para el presente que el desconocimiento sobre el pasado. Independientemente de sus peores acciones, a Cristóbal Colón se le debe recordar por lo que supuso su descubrimiento. No se trata de bendecir ni maldecir sus actos, sino simplemente de conocerlos para sí poder comprender mejor quiénes somos hoy. No obstante, la escuela pública de Nueva York no opina lo mismo. La polémica está servida a raíz de la siguiente decisión: estos centros docentes han decidido eliminar del calendario escolar el tradicional festivo del Día de Colón, sustituyéndolo por la celebración del Día de los Pueblos Indígenas o Día de la Herencia Italiana.

Cada 12 de octubre, en Estados Unidos se celebra el festivo del “Columbus Day”. No obstante, a raíz de los movimientos activistas que denuncian los supuestos malos tratos del descubridor hacia los pueblos indígenas, muchos son los estados que han renombrado esta efeméride. Ahora, se une a esta corriente Nueva York, generando una fuerte polémica en la ciudad.

Todo comenzó cuando el departamento de Educación local de la Gran Manzana, el más grande de EE UU, presentó el calendario escolar para el próximo curso: en él aparecía el “Columbus day” cambiado de nombre. De hecho, la polémica creció al darse a conocer que tanto el alcalde, Bill de Blasio, como la responsable de la escuela pública neoyorkina, Meisha Porter, estaban al corriente de esta modificación. No obstante, De Blasio matizó ayer en una rueda de Prensa: “Este proceso se ha manejado de una manera poco correcta”.

Primer desembarco de Cristobal Colón en América

La llegada de Cristóbal Colón a América, en una pintura de Dióscoro Puebla

“Ese día no debería haber cambiado de manera arbitraria”, continuó, “es absolutamente correcto y apropiado celebrar la herencia italoamericana, una jornada para pensar en la historia y que también puede servir para honrar a los pueblos indígenas. Así que el proceso no fue correcto, pero el resultado sí, un día dedicado tanto a la herencia italiana como a los pueblos indígenas”.

Ante esto, tanto el bando republicano neoyorkino como el demócrata demostraron desacuerdo al cambio: “No hay nada malo con celebrar el día de los pueblos indígenas, pero es francamente insultante hacerlo a costa de festejar la cultura italoamericana”, señaló Joe Borelli, concejal republicano. Por su parte, Mark Treyger, del bando contrario, concejal por Brooklyn y responsable de educación, aseguró que no se había realizado ninguna consulta previa: “Yo no tenía ni idea y hay mucho enfado”.

Colón lleva bajo la lupa estadounidense varios años. Muchos son los activistas que están buscando borrar su nombre, derribando sus estatuas y eliminando cualquier huella que recuerde a su hazaña. Y, en lugar de tener tanto un Día de los Pueblos Indígenas como un Día de Colón, se ha decidido por hacerlo, en palabras del gobernador estatal, Andrew Cuomo, de forma “destructiva”: defendió que se puede tener un Día de los Pueblos Indígenas “sin entrometerse en el Día de Colón”. Y aseguró que seguirá siendo festivo a nivel estatal.