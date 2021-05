Critican a Pérez-Reverte por vacunarse y él responde con un irónico cuestionario

No hay movimiento de Arturo Pérez-Reverte que no sea cuestionado y criticado en las redes sociales. El escritor ha sido en numerosas ocasiones protagonistas de diferentes polémicas y lo volvió a ser ayer, cuando se vio criticado por parte de algunos usuarios por haber sido vacunado contra el coronavirus. Con más de 2,2 millones de seguidores en su perfil de Twitter, publicó que acababa de recibir la primera dosis en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid): “Organización perfecta y personal rápido y eficaz. Muchas gracias”, escribió. No obstante, este agradecimiento no sirvió para otra cosa que para verse atacado.

“Decepcionante”, le comentó una usuaria, a lo que el autor respondió con su peculiar ironía: “¿Decepcionada porque me he vacunado? Mecachis. Cómo lo siento. Haberlo dicho antes, mujer. Me habría negado en redondo para hacerla a usted feliz”. Otro escribió que “este es el año en el que se pone de manifiesto que cientos de miles de personas que creíamos inteligentes son estúpidos o cobardes vendidos al sistema. No sé con cual de lo dos adjetivos etiquetarle a usted”.

Recién vacunado en el hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid. Organización perfecta y personal rápido y eficaz. Muchas gracias. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 5, 2021

Incluso llegaron a recuperar algunas de sus frases para rebatirle: “Citando una frase suya, ‘la rebeldía es el único refugio digno de la inteligencia frente a la imbecilidad’, y a propósito de su tuit, yo diría que ha dejado usted de ser un rebelde (si algún día lo fue)”.

Tras responder a algunos de estos mensajes, Pérez-Reverte, de 69 años, decidió publicar otro mensaje en el que volvió a causar revuelo, dejando una vez más marcado su mayor sentido irónico. “Twitter es maravilloso. Recibo mensajes de lectores, o que dicen serlo, afirmando que no volverán a leer mis libros porque me vacuné ayer. Por lo visto debía mantenerme virgen e ininyectado, o como se diga, para no ofenderlos. Para la segunda dosis, les ruego que rellenen esto”. Y, junto al mensaje, adjuntó la foto de un cuestionario titulado “Formulario para ofendidos en redes sociales”.

Twitter es maravilloso. Recibo mensajes de lectores, o que dicen serlo, afirmando que no volverán a leer mis libros porque me vacuné ayer. Por lo visto debía mantenerme virgen e ininyectado, o como se diga, para no ofenderlos. Para la segunda dosis, les ruego que rellenen esto: pic.twitter.com/ASF6ni0165 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 6, 2021

“¿Qué le ofendió?”, “¿lloró?” y “¿lo va a superar?” son las tres preguntas que figuran en el cuestionario, habiendo entre las respuestas “me gusta el drama”, “me tomo todo a título personal”, “soy un idiota” o “tengo muchos complejos”. De nuevo, el escritor ha visto en estas críticas no una ofensa, sino una oportunidad para responder y hacer alarde de su indiferencia ante este tipo de comentarios.

El último comentario de Pérez-Reverte que fue bastante comentado en Twitter fue en alusión a los libros de texto en los que se obviaba el género neutro de las palabras: “Libros de texto escritos por idiotas para fabricar idiotas. Y hay colegios que los aceptan”, escribió ante unas imágenes en las que, en un texto escolar, figuraban las expresiones “moriscos y moriscas”, “cristianos y cristianas” o “conversos y conversas”.