“No es un bulo”: así es la editorial de libros de texto criticada por Pérez-Reverte

“Musulmanes y musulmanas”, “moriscos y moriscas”, “visigodos y visigodas”. Estas expresiones, extraídas de un libro de texto de Geografía e Historia de Secundaria, llamaron la atención de algunos usuarios de Twitter. Si bien fue un profesor quien se encargó de compartir una fotografía del volumen, la situación echó humo a partir de la denuncia que hizo Arturo Pérez-Reverte. El escritor revolucionó las redes sociales escribiendo: “Libros de texto escritos por idiotas para fabricar idiotas. Y hay colegios que los aceptan”. Se refería a una imagen en la que, dentro de una explicación de la situación religiosa en la época de los Reyes Católicos, se observaba el uso de un lenguaje que rechazaba el género neutro, utilizando en cambio el desdoblamiento de las palabras que tanto debate político ha generado en los últimos años.

Libros de texto escritos por idiotas para fabricar idiotas. Y hay colegios que los aceptan. pic.twitter.com/pCfVVjZc90 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 15, 2021

En las imágenes se percibían, además de las mencionadas, “sospechosos y sospechosas”, “condenados y condenadas”, “cristianos y cristianas” o “conversos y conversas”. Un uso del género masculino y femenino que, bajo la perspectiva de algunos docentes o del autor de “Línea de fuego”, podrían desviar la atención del alumno hacia lo que realmente interesa en esa edad: aprender historia.

No obstante, hay quienes rechazaron las palabras de Pérez-Reverte tachándolo de “fake”, de manera que quiso aclararlo: “No es un bulo, no. Geografía e Historia, Editorial Vicens Vives para 2º de ESO en la comunidad de Andalucía”, escribió. Así, señaló el nombre de la editorial protagonista de la polémica, la cual ofrece material escolar para secundaria, así como para infantil, primaria y bachillerato.

No es un bulo, no. Geografía e Historia, Editorial Vicens Vives para 2º de ESO en la comunidad de Andalucía. pic.twitter.com/6C3MaB2wAw — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 16, 2021

La editorial Vicens Vives es una de las que goza de mayor prestigio en nuestro país. Independientemente del lenguaje que usen algunos de sus libros, tiene una gran presencia en las aulas españolas, así como latinoamericanas. Con esto, ya no se trata de señalar el nombre de la editorial, sino más bien la posible existencia de más textos de este tipo, que priman la corrección política antes que la enseñanza de una materia.