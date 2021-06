Tres esferas

Viajes

Se abren las cortinas del salón principal de la Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Roma y aparecen tres impactantes esferas, a golpe de vista no sabes realmente lo que quieren contar pero conforme te vas acercando captas el mensaje que la arquitecta Izaskun Chinchilla Moreno envía en una obra de envergadura.

“Las nuevas visiones del mundo” es una apuesta por la integración de las mujeres, principalmente en lo profesional y en lo académico.

Izaskun Chinchilla Arquitecta

“Gineceo” es la primera esfera, y se refiere a las casas en las que vivían las mujeres en la Antigua Grecia. Sus hogares en el que se relacionaban y encontraban solidaridad sin olvidar la complicidad. “Onsen” es la esfera dedicada a la naturaleza, el nombre viene de los baños termales. Izaskun hace también un guiño a un pueblo a las afueras de Londres... Las esferas de Chinchilla están ordenadas desde los espacios más íntimos, pasando por los públicos y políticos. Y si empieza por el gineceo y continua por el onsen, no olvida el Parlamento que analiza diferentes nuevas posibilidades para las instituciones y la ciudad. Es un trabajo en el que mayormente se representa la convivencia y los espacios habitables colectivos y en donde las mujeres tenían una doble segregación: la exclusión al voto primero y la representación de las mujeres en la vida política después.

La directora de la galería Cristiana Collu, opina sobre esta muestra: " Desde su título, Cosmowomen, Places as Costellations, quiere mostrar a través de un universo simbólico muy potente, que se refiere a la arquitectura, a la capacidad nuestro futuro y nuestros espacios de coexistencia y de convivencia, las mujeres tienen mucho que decir y toman finalmente la palabra” y subraya “es cierto que más del ochenta por ciento de los arquitectos que realizan proyectos son hombres. Todavía falta la visión de la tierra que habitamos hecha por las mujeres”

El encuentro con Izaskun Chinchilla ha sido fundamental para Cristiana Collu, porque para ella representa la nueva visión, muy radical que combina la idea de querer revolucionar la arquitectura, una mirada ecológica y también feminista, pero feminista que quiere la coexistencia , que quiere añadir el punto de vista de las mujeres en un ámbito como el de la arquitectura.

“Me encantaría que esta exposición consiga un efecto radical, transformativo y definitivo sobre las mujeres, sobre las jóvenes arquitectas, y que se abra un debate sobre la presencia de las mujeres en la arquitectura”. Cristiana Collu, Directora de la Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Roma

La representación que la arquitecta ha hecho simbólicamente es muy potente y no solo porque se refiere al cosmos, algo que existe antes de que existieran las leyes hechas por los hombres hasta el momento, como lo comenta Collu, sino también lo hace con lugares que están aquí realmente , lugares en donde las mujeres han compartido pero de donde también han sido alejadas.

Izaskun Chinchilla, que dirige su propio estudio de arquitectura en España, es catedrática de la Bartlett School of Architecture (University College of London) uno los centros más prestigiosos de Europa y las 65 mujeres que participan en “Cosmowomen, Places as constellations”, son procedentes de una veintena de países y han estudiado en la Bartlett School.

Las jóvenes como ellas, según la directora de la galería, son quienes deben trabajar por la total integración de las mujeres a través de la arquitectura.

Esta exposición que permanecerá hasta el 10 de Octubre. Es una selección de 71 proyectos, 283 renderizaciones y 65 dibujos de arquitectas de todo el mundo.