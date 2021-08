La nueva misión de Batman sucede en Benidorm: el murciélago, sobre el toro de Osborne

Batman es la gran estrella de DC Comics y desde la editorial se esfuerzan en que tenga la mayor visibilidad posible. De hecho, protagonizará 29 cómics de los que se publicarán el próximo noviembre. Además, aparece periódicamente en series como la Liga de la Justicia, Joker, Catwoman, Nightwing, Harley Quinn, Arkham City… El hombre murciélago suma 80 años de servicio, y quizá necesita una vacaciones, pero está lejos de su jubilación.

Un volumen tan alto de publicaciones se tiene que nutrir de un alto número de autores de todo el planeta y las grandes editoriales norteamericanas cuentan con bastantes españoles entre sus colaboradores. Jorge Jiménez, Carmen Carnero, David Aja, Natacha Bustos, Jorge Fornés, ACO, Mikel Janín, Daniel Acuña, CAFU, Pepe Larraz, Javier Rodríguez, Gabriel Hernandez Walta, Bruno Redondo, Guillem March, Emma Ríos, Marcos Martín o Sergio Dávila son sólo una pequeña muestra del talento patrio para impulso de los héroes. Belén Ortega y Paco Roca son dos de los nombres que más han sonado en los últimos días. La primera, como la dibujante de la historia aparecida en el número 6 de «Batman: Urban Legends» en donde Robin nos desvela su bisexualidad. El segundo, como autor completo en una breve historia de Batman ambientada en Benidorm que saldrá publicada en «Batman: El mundo», una antología de 184 páginas del Hombre Murciélago que cuenta con la participación de autores internacionales de primer nivel. El libro se publicará simultáneamente el 14 de septiembre en España, Norteamérica, Francia, Italia, Alemania, República Checa, Rusia, Polonia, Turquía, México, Brasil, China, Corea y Japón y comienza con una historia escrita por Brian Azzarello y dibujada por Lee Bermejo que servirá para dar pie a unos relatos cortos del pasado y presente de Batman, realizados por artistas de los países citados. La historia española estará realizada por el valenciano Paco Roca (Premio Nacional de Cómic 2008) y estará ambientada en Benidorm.

Los límites de un icono pop

Paco Roca, galardonado por «Arrugas» (Premio Nacional de Cómic en 2008), donde trata el Alzheimer y la demencia senil, es autor también de «El invierno del dibujante», un duro retrato de las penurias y abusos que sufrieron los autores de la Editorial Bruguera y «Los surcos del azar», una reconstrucción de la historia de La Nueve, una compañía formada mayoritariamente por republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial. Ha obtenido premios nacionales e internacionales y ahora debuta en el terreno de los superhéroes llevándolo a su terreno, como explica a este periódico: «DC andaba buscando un autor español. En primer lugar me sorprendió la propuesta. En mis cómics la acción no destaca, incluso se podrían contar con los dedos de las manos las viñetas en las que he dibujado gente simplemente corriendo. Pero me apetecía mucho el reto. Era un cambio de registro divertido».

Batman, además de un icono de la cultura pop, es uno de los más valiosos recursos que tiene su editorial y DC Comics controla lo que se puede hacer y lo que no con su personaje. Por este motivo, Roca tardó casi medio año en las once páginas de su relato. Fueron muchas las discusiones y los retoques que solicitaba la editorial: «En un principio no entendieron la propuesta. Se les hacía muy raro un Bruce Wayne sin Batman. Entiendo que, leyendo únicamente el guión, la historia podía resultar poco interesante. Pero hay que decir que me dejaron seguir con ella y según fueron viendo evolucionar las páginas fueron perdiendo el miedo. No estoy acostumbrado a esta forma de trabajar, pero si aceptas el proyecto aceptas sus normas. Ha sido muy interesante, entiendes mejor la industria de los superhéroes y también lo que representa un personaje que pertenece a la cultura popular».

Con el sello de Paco Roca

La historia para Batman nace de la forma de hacer, del sello del propio Roca: «Lo difícil para mí era qué contar y cómo. A Batman lo han dibujado excelentemente. Con dinamismo y con fuerza. ¿Qué puedes aportar como autor al universo del murciélago? Así que pensé en llevármelo a mi terreno, a lo cotidiano. Para ello tenía que quitarle a Batman la capa y la máscara y quedarme solo con Bruce Wayne». La acción se traslada de la oscura Gotham a la soleada Benidorm. «Batman vive en la sombra, pelea contra villanos a diario, está sometido a un gran estrés. Sin duda era hora de darle unas vacaciones. Qué mejor destino que España para disfrutar del buen tiempo que no tiene en Gotham. Y qué mejor ciudad que Benidorm, también una ciudad que no duerme».

Y si la historia es llamativa, lo es mucho más la cubierta que el autor ha realizado para la edición española, en la cual vemos al cruzado enmascarado descansando sobre el icónico toro de Osborne, algo que en DC aceptaron sin problema. «El toro de Osborne que jalona nuestras carreteras es un icono no solo nacional. En los sesenta fue portada del ‘’New York Times’' para un artículo en el que se hablaba de España, y en muchos casos se usa esa imagen para referirse a España. Me parecía que funcionaba bien unir esos dos iconos: el toro y el murciélago. Lo entendieron perfectamente».

Este no será el único trabajo de Paco Roca que realizará para DC Comics. A raíz de esta historia, en los próximos meses se embarcará en un nuevo proyecto del que, de momento, no ha querido revelar ningún dato. Pero antes, en noviembre, Astiberri Ediciones editará “El Dibujado”, adaptación al papel de la exposición que el autor realizó hace un par de años para el Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM.