Penélope Cruz gana la Copa Volpi a la mejor actriz en el Festival de Venecia

La actriz española Penélope Cruz se ha alzado con la Copa Volpi a la mejor interpretación en el Festival de Venecia por su papel en la nueva película de Pedro Almodóvar “Madres Paralelas”. Se trata, según ha informado el festival, de la primera hispana en hacerlo. El filipino John Arcillo se ha alzado con la Copa Volpi al mejor actor por “On the job. The Missing 8” de Erik Matti. El cineasta italiano Paolo Sorrentino obtuvo el León de Plata Gran Premio del Jurado, el segundo en importancia de la 78ª edición del Festival de Venecia, por su película “È stata la mano di Dio” (“Fue la mano de Dios”

Asimismo, la coreógrafa española Blanca Li ha obtenido el premio a la Mejor Experiencia de Realidad Virtual de la 78ª edición del Festival de Venecia, con su obra “Le bal de París”, una historia de amor interactiva ambientada en la capital francesa.

La actriz española afirmó que este premio es “cien por cien” de Almodóvar: “Te adoro”, dijo desde el escenario del Palacio del Cine del Lido, informa EFE. “Gracias por confiar en mi, por inspirarme en la búsqueda de la verdad fuera y dentro del set, por tu impecable trabajo ético, muy difícil de encontrar en estos días locos, por tu dedicación a los detalles, has creado magia de nuevo y estoy orgulloso de formar parte de ello”, señaló Cruz.

Dedicó el premio a todo el reparto de la película, a su marido Javier Bardem, presente en la gala, a los hijos de ambos, Luna y Leo, y también a las “madres paralelas de su vida”: su madre Encarna, su “mejor maestra y amiga” y su suegra Pilar Bardem, fallecida recientemente y de quien dijo que hizo “mucho” por los actores y actrices españoles. La actriz madrileña competía por partida doble, ya que también ha participado, en sección oficial, en la comedia “Competencia oficial”, de los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Se trata no sólo de su primera Copa Volpi sino también de la primera vez que este premio va a parar a una actriz hispana. Antes que ella lo ganaron pesos pesados de la interpretación como Bette Davis, Vivien Leigh, Sophia Loren, Cate Blanchet, Tilda Swinton, Julianne Moore o Olivia Colman. La actriz española más internacional y primera española ganadora de un Oscar por “Vicky, Cristina, Barcelona” (2008) de Woody Allen, recordó a su paso por esta edición de la Mostra que la primera vez que vino al festival fue con “Jamón, jamón” (1992) de Bigas Luna, quien ganó el León de Plata a la mejor dirección por esa obra.

Nominada otras dos veces al Oscar -por “Volver” (2006) y por el musical “Nine” (2009)- también tiene en su palmarés particular el premio a la mejor actriz del Festival de Cannes por “Volver”, en ese caso compartido con el resto de protagonistas femeninas del filme. Actriz fetiche de Almodóvar, Cruz trabajó por primera vez con él en “Carne trémula” (1997) y desde entonces han rodado en total seis películas juntos, a las mencionadas se añaden “Todo sobre mi madre” (1999), “Los abrazos rotos” (2009), “Dolor y gloria” (2019) y una pequeña aparición en “Los amantes pasajeros” (2013).

En “Madres paralelas”, un filme que entrecruza el tema de la maternidad y la memoria histórica en España, Cruz da vida a Janis, una de las dos mujeres protagonistas -la otra es Milena Smit- que coinciden dando a luz a sus hijos en el hospital, lo que crea un nexo especial entre ellas.

Este es el PALMARÉS COMPLETO:

SECCIÓN OFICIAL

León de Oro: “L’événement” (“El acontecimiento”), de Audrey Diwan.

León de Plata Gran Premio del Jurado: “È stata la mano di dio” (“Fue la mano de Dios”), de Paolo Sorrentino.

León de Plata a la mejor dirección: Jane Campion, por “The power of the dog” (“El poder del perro”).

Premio Especial del Jurado: “Il Bucco”, de Michelangelo Frammartino.

Premio al mejor guion: Maggie Gyllenhaal, por “The Lost Daughter”.

Copa Volpi a la mejor actriz: Penélope Cruz, por “Madres paralelas”.

Copa Volpi al mejor actor: John Arcilla, por “On the Job: The Missing 8”.

Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente: Filippo Scotti, por “È stata la mano di dio” (“Fue la mano de Dios”).

HORIZONTES

Mejor filme: “Pilgrims”, de Laurynas Bareisa.

Mejor dirección: Éric Gravel, por “À plein temps”.

Premio especial del jurado: “El gran movimiento”, de Kiro Russo.

Mejor interpretación femenina: Laure Calamy, por “Á plein temps”.

Mejor interpretación masculina: Piseth Chhun, por “White Building”.

Mejor guion: Peter Kerekes e Ivan Ostrochovsky.

Mejor cortometraje: “Los huesos”, de Cristóbal León y Joaquín Cociña.

OTROS PREMIOS

Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima: “Imaculat”, de Monica Stan y George Chiper-Lilemark.

Gran Premio del Jurado para la mejor obra de realidad virtual: “Goliath: Playing with Reality”, de Barry Gene Murphy y May Abdalla.

Premio a la mejor experiencia en realidad virtual: “Le bal de Paris”, de Blanca Li.

Premio a la mejor historia de realidad virtual: “End of the Night”, de David Adler.

León de Oro honorífico: Roberto Benigni y Jamie Lee Curtis.

Premio Cartier Glory: Ridley Scott.

Premio de los espectadores Armani beauty: “The blind man who did not want to see Titanic”, de Teemi Nikki.