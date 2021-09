Crítica de “Calamity”: imprime la leyenda ★★★★☆

Dirección: Rémi Chayé. Guion: Rémi Chayé, Fabrice de Costil, Sandra Tosello. Francia-Dinamarca, 2020, Duración: 85 minutos. Animación.

Parece que Calamity Jane, nacida Martha Jane Canary-Burke, se tomó el lema fordiano de “Imprime la leyenda” demasiado en serio, y exageraba sus hazañas de exploradora y mito del Oeste americano sin sonrojarse. Habría, pues, que entender esta fenomenal aproximación a su infancia como una preciosa fantasía, una mentira tan bien contada como su afición por atribuir la paternidad de su hijo al sheriff Will Bill Hickok. “Calamity” tiene dos focos de interés. El primero, obvio, está vinculado con hacer una lectura de género del western, o lo que es lo mismo, darle a la mujer un espacio activo, guerrero incluso, que los clásicos, excepto en casos muy aislados, le robaron.

Uno de esos clásicos excéntricos fue, precisamente, “Calamity Jane” (prescindimos de su título en castellano: “Doris Day en el Oeste”), musical en el que Doris Day, en el papel protagonista, cantaba “Secret Love”, tema que luego se convirtió en uno de los himnos favoritos de la comunidad gay. No es casual que, en el filme de Rémi Chayé, Martha sea confundida con un chico en su periplo para recuperar las posesiones de su familia, después de ser vilipendiada por una valentía y un arrojo físico para cuidar a los suyos que, en esa época, estaba reservada para los hombres. “Calamity”, por tanto, es un alegato a favor de la igualdad para un público infantil.

En segundo lugar, es difícil no quedarse prendado de la calidad de la animación. Gran Premio del prestigioso Festival de Annecy, “Calamity” es una fiesta cromática. Los paisajes -llanuras, montañas y nubes- son delirios fauvistas de colores planos e intensos, no necesariamente naturalistas. Una hoguera puede estallar en una paleta de violetas y verdes que no hacen del fuego menos fuego, sino que potencian su movimiento. Ese color dinámico favorece que los personajes, de diseño simple y expresivo, se integren en los fondos sin que estos pierdan su profundidad. Como película animada, “Calamity” es, simplemente, una filigrana.

Lo mejor

La calidad de la animación, abrumadora en su uso del color.

Lo peor

No apta para los que estén cansados de ver películas con perspectiva de género.