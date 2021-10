Alec Baldwin mata por accidente a una directora de fotografía durante su último rodaje

Cine

Ha ocurrido durante el rodaje de “Rust”, la nueva película en clave de western del actor Alec Baldwin (”30 Rock”) bajo la dirección de Joel Souza. Según ha informado el portal Deadline en la madrugada española, Baldwin habría disparado por accidente munición real sobre la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, provocándole la muerte en cuestión de minutos. La descarga de pólvora, todavía sin aclarar cómo o por qué motivo, habría sido demasiada para la escena requerida y en la acción, Baldwin también habría alcanzado a su director, Joel Souza, dejándole herido “de gravedad”.

Tal y como informan portales como The Hollywood Reporter, que se han acercado al equipo de producción de la película, este mismo está “devastado” y aunque se ha trasladado a la joven directora de fotografía al hospital de la Universidad de México, “no se ha podido hacer más para salvar su vida”. Hutchins, que firmaba en “Rust” su quinto largometraje en una carrera prometedora fallecía apenas unas horas más tarde del incidente. Según los productores de la película, en un comunicado hecho público hace unos minutos, “se está procediendo a la correspondiente investigación policial del incidente”, para la que están colaborando activamente, y se prestará atención psicológica inmediata a todos los miembros del elenco de producción que así lo necesiten.

En su última publicación de Instagram, la directora de fotografía se mostraba “emocionada” de poder trabajar por fin en una película de género western, junto a Alec Baldwin, y poder hacerlo montada en caballo, “una de las ventajas del oficio”. Además, la artista se había mostrado solidaria con la posible huelga de producción en Hollywood y había compartido una foto de todo el equipo de rodaje en las localizaciones de Nuevo México.

La muerte accidental de Hutchins, que ha dejado “en estado de shock” a Alec Baldwin es un triste recordatorio de otros fallecimientos de índole similar en el pasado, como el que acabó con la vida y la prometedora carrera de Brandon Lee, hijo de Bruce Lee. Mientras rodaba “El cuervo”, a las órdenes del director Alex Proyas, una pistola que debía estar cargada con munición falsa se encasquilló y acabó disparando munición real contra el actor. Proyas, que hace un par de años visitó España, recordaba el episodio: “Todavía no he podido ver la película entera, me vuelve todo el dolor de aquel tiempo”.