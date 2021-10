Matadero Madrid, contra lo unívoco, lo exótico y “Contra la raza”

Arte

Si explicamos que Matadero Madrid se ha convertido, en el último lustro, en una de las instituciones culturales más importantes de nuestro país, no les damos ninguna noticia. Si añadimos que “Contra la raza”, el programa que se extiende desde el pasado junio hasta el próximo 28 de noviembre, es una reflexión verdaderamente sesuda sobre conceptos hasta hace poco consuetudinarios como “raza” o “migrante”, tampoco. Pero si lo que contamos es que este fin de semana, entre el 29 y el 31 de octubre, “Contra la raza” se convierte en un programa en vivo, no solo les exhortamos como espectadores a acercarse a la parada de metro de Legazpi, si no que ayudamos en la difusión de una iniciativa tan necesaria como disfrutable desde su perspectiva más política, más reivindicativa.

Dirigido por Katherine Finerty y Raúl Muñoz de la Vega, el programa en vivo “Contra la Raza” contará este fin de semana, además, con la participación de Elvira Dyangani Ose, actual directora del MACBA y abanderada en nuestro país de la representación negra y afrodescendiente. Entre los “platos fuertes” del programa, destaca el sábado la proyección de “Taxidermy of the future”, el trabajo audiovisual de Kiluanji Kia Henda, Grada Kilomba y Mónica de Miranda concebido para “analizar los atavismos persistentes en las sociedades europeas y africanas desde la mitología grecolatina hasta la era poscolonial”. Está última palabra, “poscolonial”, transversal a casi todos los trabajos que se verán en Matadero, hila el metraje de Sally Fenaux Barleycor, de la que se proyectarán varios trabajos en la Cineteca del propio Matadero.

Construcción de identidades

Según su organización, “”Contra la raza” se concibe como una plataforma donde interrogar la imagen, en formato de cine y video, desde una perspectiva negra, global y pan-africanista”. Además, se puede leer entre sus motivaciones que “el proyecto multidisciplinar se inspira parcialmente en el libro homónimo del catedrático británico Paul Gilroy en el que establece el papel fundamental de los movimientos antiesclavistas y anticolonialistas en la lucha histórica y contemporánea por los derechos humanos, apelando a nuestra consciencia colectiva para promover el establecimiento de un nuevo humanismo planetario”. Ese humanismo también vertebra el trabajo “SOUTH X SOUTH EAST”, de la artista londinense Belinda Zhawi y que se podrá ver en dos sesiones: el sábado 30, a las 20h, y el domingo 31, a las 12h, en Nave Intermediae. Combinando poesía y sonido, Zhawi indaga en el paisaje emocional de los jóvenes migrantes o “la construcción de la identidad a partir de lugares geográficos”.