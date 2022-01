Cristian Alarcón, Premio Alfaguara de Novela

Cristian Alarcón, escritor, periodista, maestro de la cronista, chileno de 1970, ha ganado el XXV Premio Alfaguara, dotado con 175.000 dólares, con «El tercer paraíso», una obra, como explicó el escritor Fernando Aramburu, concebida con una estructura dual y donde el protagonista intenta «reconstruir la historia de sus antepasados a la vez que cultiva un pequeño jardín con la esperanza de encontrar un particular Edén personal». Con este libro, el autor ha regresado a la ficción, un terreno del que se había alejado por recorrer por otros senderos más apegados a la inmediatez de la realidad. «Siempre he luchado en el periodismo y por la literatura. Esta novela tiene una doble faz, porque hablo de lo que sucede pero también honro en ella a mis maestros, a los que he leído desde joven. He escrito de forma abundante desde terrenos suburbiales, pero en este tiempo me he reencontrado con la necesidad que tenemos todos de volver a la naturaleza, a lo botánico, a la vida. Es una obra de hondo aprendizaje vital, ante circunstancias como las que vivimos, de crisis global con estos sufrimientos nuevos».

Este año el jurado estaba compuesto por el escritor español Fernando Aramburu, que ha actuado como presidente, los autores españoles Olga Merino y Ray Loriga; la escritora argentina y librera de Lata Peinada, Paula Vázquez , y la editora mexicana y directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz Manaut. La directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes (con voz, pero sin voto), completa la nómina.

En esta edición se han recibido 899 manuscritos: 131 desde Argentina, 87 desde Colombia, 43 de Chile, 408 por España, 57 desde Estados Unidos, 119d e México, 29 de Perú y 25 de Uruguay. El galardón está dotado con 175.000 dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana.