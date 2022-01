Muere el director y guionista Roberto Pérez Toledo, activista por las personas con movilidad reducida

Roberto Pérez Toledo, director, guionista y firme activista por los derechos de las personas con movilidad reducida, con su cuenta de Twitter como epicentro informativo, ha fallecido hoy a los 43 años de edad, según informó en un comunicado oficial la Academia de Cine de la que era miembro. Guionista de “Seis puntos sobre Emma” y “Como la espuma”, este mismo mes había estrenado su primera obra de teatro, “Manual básico de la lengua de signos para romper corazones”, un espectáculo para el Centro Dramático Nacional que sigue todavía en la programación.

Con trabajos como “Amigos raros”, Pérez Toledo había conseguido cierta relevancia en el audiovisual que luego refrendó desde su cuenta personal en la red social, donde se dedicaba a recopilar punto de interés en los que la administración no estaba haciendo su trabajo para con las personas con movilidad reducida. Originario de la isla canaria de Lanzarote, el pasado 25 de enero había participado en la charla “Diversidad, inclusión y representatividad en las artes” junto a Javier Fesser y que ofrecía el mismo CDN como complemento a su obra.

Fallece el director, guionista y productor canario Roberto Pérez Toledo @mividarueda a los 43 años en Madrid.https://t.co/vl3JVGhOIa pic.twitter.com/HhbZnkJJjj — Academia de Cine (@Academiadecine) January 31, 2022

Hace algunos años, en la revista de AISGE, el dramaturgo y guionista respondía sobre su condición: “Siempre contesto que es precisamente haciendo cine cuando mi silla de ruedas importa menos, pues los directores suelen dirigir a su equipo y después se sientan junto a un monitor a contemplar el resultado. La diferencia es que yo dirijo a mi equipo sentado y sigo sentado cuando me coloco junto al monitor. Y todo va bien si no me empeño en rodar pelis en terrenos pantanosos en los que se entierren mis ruedas. Mientras cuente historias que tengan lugar en tierra firme, no hay nada que me frene”.