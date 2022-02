Libros de la semana: de lo nuevo de Graham Swift al premio Nadal de Inés Martín Rodrigo

“Las formas del querer”: Inés Martín Rodrigo, un Nadal que es puro amor

La autora, reciente ganadora del galardón, reflexiona sobre la capacidad del amor en una historia vertebrada por la familia y la memoria

★★★★☆

Por Ángeles LÓPEZ

«Las formas del querer» es una novela con origen «pandémico» (y puede que hasta «celeste», con permiso del gran Gil de Biedma al retorcer los motivos de su sublime poema). Digo tal cosa porque son páginas alumbradas en la oscuridad del confinamiento como muchos otros libros recientes hasta el punto de que, intuyo, terminará convirtiéndose en un subgénero literario. La historia nos habla de la universalidad, de la globalidad del amor y, para ello, se sirve de una familia española (¡qué ejemplo mejor!): la suya, que no es distinta a la de cualquier lector. Parejas que se amaron, personas que se entregaron como moneda para la supervivencia de los suyos, seres incapaces de darse, otros que no quisieron entender el alma del ser querido... incluso formas prohibidas de amar. Pero, de todos los amores que aborda, acaso el más enmarañado sea la autoestima: el más complejo... el que menos responde a cualquier razón o tratamiento. Noray, tras la muerte de sus abuelos maternos, emprende el más doloroso de los viajes: el de la memoria, que la lleva a reconstruir la historia de sus antepasados: la guerra fratricida, el amor fraternal, los matrimonios puros, las parejas imposibles, los despechados, la falta de esa autoestima mencionada... Una historia que leeremos a través del ex novio de la protagonista tras un intento de autolisis y su posterior ingreso en el hospital. Ismael no da crédito, pero es que el lector no es otro que él mismo intentando penetrar en las razones de esa relación fallida mientras vela su coma.

Suicidio y renuncia

Páginas buenas como excipiente para colocar los mejores principios activos en los que Noray se desnuda hablando de suicidio, de muerte o de renuncia para explicar el peso de su corazón y mostrar las cicatrices.... las mismas que su trastorno alimentario ha grabado a fuego en su piel y en su comportamiento para extrañeza de quien más la quiere. «Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido?» El libro de una existencia no percibida pero sí sentida. Sí constatada de forma dérmica y que consigue dejar las emociones donde el lector pueda verlas, elaborarlas y cotejarlas con su intimidad.

▲ Lo mejor

Es una historia de superación que hilvana los pedazos rotos con actos de amor

▼ Lo peor

Tira de moralina al incidir en su reivindicación de género y denostar usos del pasado siglo