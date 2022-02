Crítica de “Primavera en Beechwood”: sexo en “Dowton Abbey” ★★★

Directora: Eva Husson. Guion: Alice Birch (basado en la novela de Graham Swift). Intérpretes: Odessa Young, Josh O’Connor, Colin Firth, Olivia Colman, Glenda Jackson, Sope Dirisu. Reino Unido, 2021. Duración: 110 minutos. Drama.

Dos cuerpos desnudos en la cama son solo eso, carne y sudor; porque los cuerpos sin ropa alguna encima, donde se quedan amarradas las procedencias de cuna, no entienden de distinciones sociales, ni de rumores racistas aunque una de esas pieles sea negra. Año 1924, en Beechwood (Inglaterra), los aristocráticos Niven (Olivia Colman, Isabel II en «The Crown», y un semi ausente Colin Firth), que han perdido a sus dos hijos en la guerra y es ya un matrimonio completamente desgastado por aquellas pérdidas, se prepara para celebrar el Día de la Madre y el compromiso de Paul (Josh O’Connor, o el príncipe Carlos en la antesdicha y excelente serie), el hijo de unos buenos y no menos acaudalados amigos, con Emma, que intuye que Paul no llega tarde siempre porque esté estudiando durante todos sus ratos libres para convertirse en un futuro abogado. Y tiene razón, porque el joven mantiene desde hace varios años relaciones sexuales con Jane (Odessa Young), una de las criadas que trabaja en la mansión de los Niven.

La joven, abandonada por su madre en un orfanato cuando era un bebé, mira a Paul mientras, tras haber yacido juntos clandestinamente en el dormitorio del propio muchacho, se viste para ir al encuentro de Emma, de la pobre, enfurecida y cornuda Emma. El de Eva Husson es, desde luego, un filme inglés de época, he ahí la elegante ambientación abotonada por numerosos detalles preciosistas, las notables interpretaciones de la mayor parte del elenco, los esfuerzos, a veces ímprobos, por parte de estos personajes anclados en un tiempo que está llamado pronto a desaparecer para contener la emociones y que nada altere un almuerzo rural durante una soleada mañana que vaticinaban maravillosa; pero es, asimismo, algo más, una melancólica historia sobre el amor y la falta de él, sobre los distintos duelos, sobre la soledad y la incansable muerte; y una película, también, cargada de erotismo mientras, a través del relato fragmentado, conocemos las tres edades de Jane (veinteañera, madura y anciana), cuya vida quedará indefectiblemente marcada por una frase que le espeta Olivia Colman: no tienes a nadie, por ello no perderás nunca nada; y ahí reside tu fuerza. La fuerza de Jane, una mujer libre en tiempos encorsetados que sí consiguió tenerlo todo aunque con dolorosas y tempranas fechas de caducidad.

Lo mejor

La elegancia con que está narrada esta historia llena de erotismo, luto y muerte

Lo peor

Es un notable actor, pero Colin Firth parece como medio alelado en este filme