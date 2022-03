“El poder del perro” y “Dune” se coronan en los premios Bafta

Ayer se celebró en el Royal Albert Hall de Londres la ceremonia de entrega de los premios Bafta, equivalentes a los premios Goya pero concedidos por parte de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. En la edición celebrada anoche, fue la película “El poder del perro”, de Jane Campion, la que se alzó como favorita, pues se hizo con el galardón a Mejor película. De esta manera, la cinta, que ya triunfó en los Globos de Oro, también es una de las preferidas de cara a los premios Oscar, que se celebran el próximo 28 de marzo.

“El poder del perro” permaneció durante toda la gala a la sombra de los 5 premios que ganó “Dune”, pero finalmente se impuso ganando los dos más importantes: también Campion se alzó con el de Mejor dirección. De esta manera, se puso por delante también de “Belfast”, “No mires arriba” y “Licorize Pizza”. El premio fue presentando por Tom Hiddleston y recogido por todos los participantes de la película que estuvieron presentes en el Royal Albert Hall, con la gran ausencia de Campion.

Entre ellos estaban Benedict Cumberbatch, protagonista de la cinta; Jonny Grenwood, guitarrista de Radiohead y compositor de la banda sonora; Kodi Smit-Mcphee, nominado a mejor actor de reparto, y la productora Tanya Seghatchian, que dedicó unas palabras a Campion. ”Llevas contando historias durante treinta años. Historias de mujeres que buscan encontrar sus voces, historias de inadaptados, de gente que no ha sido representada. Muchas gracias por todo tu trabajo”, dijo Seghatchian.

Fue Will Smith, que no viajó a Londres, quien ganó el premio a Mejor actor por la película “El método Williams”, así como Johanna Scanlan se alzó con el de Mejor actriz por “Después del amor”. El Mejor corto británico, que recayó en “The Black Cop”, la pieza sobre un policía negro y homosexual que sufrió abusos durante años en el cuerpo. “Viví durante mucho tiempo como si no tuviera derecho a estar aquí. Sí tengo derecho”, dijo entre lágrimas Gamal ‘G’ Turawa, el hombre cuya vida se narra.

Patrice Vermette y Zsuzsanna Sipos, productores de "Dune" FOTO: NEIL HALL EFE

También erizó la piel en la grada el premio a mejor actor secundario, que cayó en manos de Troy Kotsur, por “CODA”. Kotsur, que fue llevado en volandas al escenario por los aplausos en lenguaje de signos de sus compañeros, se convirtió en el primer actor sordo en ganar un premio principal en los Bafta y podría ser el primer sordo en ganar el Óscar a mejor actor de reparto. “Y si necesitan que el próximo James Bond sea sordo, también puedo serlo”, bromeó.

En contraposición al éxito de sus competidoras, “Belfast” se tuvo que conformar con el premio a mejor film británico, que recogió su director, Kenneth Branagh. “El cine en la gran pantalla está vivo. Gracias por apoyarlo, tendrán que vivir juntos”, dijo el director norirlandés. Mientras que Pedro Almodóvar se fue de vacío, ya que “Madres paralelas” no se llevó el Bafta a Mejor película de habla no inglesa -fue para “Drive my car”-, “Encanto”, la película de Disney inspirada en la cultura colombiana, triunfó en la categoría de Mejor película animada y coge fuerzas para los Óscar, donde defenderá tres candidaturas.