Crítica de “El mundo de ayer”: ¿Todo vale en política? ★★★☆☆

Director: Diastème. Guion: Distéme a partir del libro de Stefan Zweig. Intérpretes: Léa Drucker, Denis Podalydès, Alban Lenoir, Benjamin Biolay, Emma de Caunes. Francia, 2022. Duración: 89 minutos. Drama.

Francia ya tiene a su primera mujer presidenta, y no, como saben, no es Marine Le Pen, sino la fría, inteligente y gravemente enferma (aunque eso se trate de un secreto de Estado) Elisabeth de Raincy, divorciada, madre de una hija a la que no ve casi nunca, y quien, a punto de abandonar la política, descubre que un escándalo afectará a su sucesor designado y podría otorgarle casi con toda seguridad la victoria al candidato de extrema derecha. Aunque, la verdad, cualquier extremo es peligroso. Ella y el equipo que la arropa tienen solo tres días antes de las elecciones para evitarlo y aunque deban emplear métodos indeseables. Si este filme lo hubiesen estrenado una semana antes en España el morbo habría sido mayúsculo, aunque, de cualquier manera, se trata de una propuesta con su aquel y bastante realista (visto lo visto y lo que nos queda por ver) al observar cómo el partido que gobierna decide frenar «a los fascistas» aunque sea jugando sucio, por ejemplo, filmando una supuesta infidelidad o coqueteando incluso con la idea de meter mano en las cuentas con las que se sostiene la campaña del otro candidato. Un atentado en Ginebra precipita la trama hasta desembocar en una tragedia humana donde se entrelaza un amor quizá enfermizo no correspondido, el poder y la fidelidad en terrenos tan pantanosos como los políticos. Un filme espejo que nos obliga a mirar nuestros propios miedos y comportamientos corruptos. Algo es cierto: en estos tiempos peligrosos, cualquier arma vale para frenar a un auténtico y peligroso demente.

Lo mejor: que posee buenos diálogos y la sobriedad que el director le ha imprimido a la película

Lo peor: decir que el guion se basa en la magistral obra de Stefan Zweig suena pedantillo