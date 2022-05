Libros de la semana: Ali Smith regresa con una provocadora historia de amor

“La amante ciega”: De las falsificaciones en el arte a la asistencia sexual

El editor y escritor Emili Albi debuta con una excelente obra de intriga que gravita alrededor de un angustiado galerista

★★★★☆

Por Toni Montesinos

Nada más empezar el primer capítulo, en que se combina tanto el deseo sexual como el impacto de una enfermedad y lo mortuorio, está claro que estamos ante una narración intensa, de gran ahondamiento psicológico. He aquí el contundente debut narrativo de Emili Albi (1979), director editorial de un sello de no ficción y autor de dos poemarios en catalán. En la novela, que irá presentando asuntos considerados tabúes, el lector podrá sentir, intrigado hasta la última página, los acontecimientos que llevan al protagonista a padecer una angustia que se recrea de una manera magníficamente vívida. Así, Ernesto, padre de familia, con un matrimonio en horas bajas y responsable de una galería de arte, tendrá que verse, a veces de forma voluntaria, como si tuviera un instinto autodestructivo, en varios flancos peliagudos: el chantaje de un viejo conocido de su padre, que destapa que su negocio de arte antaño no era del todo limpio, la enfermedad terminal que sufre su hermana, y un ámbito realmente muy novedoso en lo literario: la asistencia sexual a los enfermos incapacitados. Albi es muy valiente al incursionar en ello, y consigue que el galerista, con la fuerza de su voz, a lo largo de sus encuentros y decisiones complicadas, conecte con el lector casi como si de un thriller se tratara. De tal modo que «La amante ciega» acabará siendo a través del desarrollo de la trama una investigación propia y al mismo tiempo un descenso al mundo de las falsificaciones, con la sombra de un legado paterno que ahora se vuelve en contra.

▲ Lo mejor

El uso de la segunda persona y el léxico porteño le da una gran riqueza al texto

▼ Lo peor

La serie de casualidades que irán arrastrando al protagonista puede parecer algo exagerada