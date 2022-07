“Bautismo de Cristo” de Goya, vendido en Madrid por 3 millones de euros

La pintura religiosa “Bautismo de Cristo” (1774) de Francisco de Goya se subastó este miércoles en Madrid, de la mano de la casa Abalarte Subastas. Con un precio de salida, el óleo sobre lienzo (45 por 39 centímetros), la venta se remató por 3.050.000 euros, lo que supone un acierto respecto al precio de salida más comisiones. La obra, que fue adquirida por un coleccionista particular, conserva su cuadro original dorado, no ha sido reentelada y, según explican desde la casa de subastas, “fue limpiada en los talleres del Museo del Prado en 1994, con motivo de la exposición ‘Goya. El capricho y la invención’”.

Si bien perteneció inicialmente a Juan Martín de Goicoechea, amigo del pintor, finalmente pasó a formar parte de la Colección Condes de Orgaz. Se trata de “un cuadro de devoción realizado para el banquero Juan Martín de Goicoechea y Galarza. Por herencia pasó a manos de María Pilar Alcíbar-Jáuregui y Lasauca, segunda esposa de uno de los condes de Sobradiel, en cuyo inventario de 1867 aparece”, informa la Fundación Goya. Con esto, la obra de Goya fue declarada BIC y, por tanto, inexportable, en octubre de 2019. Un reconocimiento que se le otorgó por ser “una obra unánimemente considerada de Goya, de gran calidad técnica y expresiva y encontrarse en un excelente estado de conservación”.

"Bautismo de Cristo", de Goya FOTO: Abalarte Subastas

La pintura destaca por su tratamiento del desnudo donde se ve todavía la influencia de la pintura italiana de una manera escultórica muy particular. Ha formado parte de algunas exposiciones, como en la Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’Pesaro en Venecia (1989); en la exposición “Goya. El Capricho y la Invención. Cuadros de gabinete, bocetos y miniaturas”, Museo Nacional del Prado, Madrid, 1993. También en la Royal Academy of Arts (Londres, del 18 de marzo al 12 de junio de 1994) y en The Art Institute of Chicago (Chicago, del 16 de julio al 16 de octubre de 1994).

El lienzo "Bautismo de Cristo" de Goya por detrás FOTO: Abalarte Subastas

Asimismo, ha formado parte de “Realidad e imagen. Goya 1746-1828″, Museo de Zaragoza, Zaragoza, 1996; y también “Goya e Italia”, Museo de Zaragoza, Zaragoza, 2008; y “Goya y Zaragoza (1746-1775). Sus raíces aragonesas”, Museo Goya. Colección Ibercaja, Zaragoza, 2015.