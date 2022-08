Kevin Spacey debe pagar más 30 millones de dólares a los creadores de “House of Cards”

Un juez ha dictaminado que Kevin Spacey y sus compañías productoras deben pagar a los creadores de “House of Cards” casi 31 millones de dólares debido a las pérdidas provocadas por su despido en 2017 por acoso sexual a miembros del equipo. El fallo del juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, Mel Red Recana,, según informa Ap, otorga fuerza de ley a la indemnización de 30,9 dólares a favor de MRC y otras empresas que produjeron la serie de Netflix por parte de un árbitro privado que escuchó el caso contra Spacey.

Recana escribió que Spacey y sus abogados “no logran demostrar que este sea siquiera un caso cerrado” y “no demuestran que la indemnización por daños y perjuicios fue tan absolutamente irracional que equivale a una reelaboración arbitraria de los contratos de las partes”. “Estamos complacidos con el fallo de la corte”, dijo el abogado de MRC, Michael Kump, en un correo electrónico. Spacey ha negado las acusaciones a través de sus abogados y su portavoz, quienes no respondieron de inmediato a los correos electrónicos en busca de comentarios.

Durante el juicio salió a la luz que Spacey violó las demandas de comportamiento profesional de su contrato al “participar en cierta conducta en relación con varios miembros de la tripulación en cada una de las cinco temporadas que protagonizó y fue productor ejecutivo de House of Cards”, según un archivo de Kump solicitando la aprobación. Como resultado, MRC tuvo que despedir a Spacey, detener la producción de la sexta temporada del programa, reescribirla para eliminar el personaje central de Spacey y acortarla de 13 a ocho episodios para cumplir con los plazos, lo que resultó en pérdidas de decenas de millones, según documentos judiciales.

Sexta temporada

Los abogados de Spacey argumentaron en sus propios documentos que la decisión de excluirlo de la sexta temporada del programa se produjo antes de la investigación interna que llevó a los miembros del equipo a presentarse y, por lo tanto, no fue parte de un incumplimiento de contrato. Argumentaron que las acciones del actor no fueron un factor sustancial en las pérdidas del programa. El fallo del árbitro privado se produjo después de una lucha legal de más de tres años y una audiencia probatoria de ocho días que se mantuvo en secreto del público, junto con el resto de la disputa, hasta que un panel de otros tres árbitros privados rechazó la apelación de Spacey. y confirmó la decisión en noviembre.

La carrera del ganador del Oscar de 63 años se detuvo abruptamente a fines de 2017 cuando el movimiento #MeToo ganó impulso y surgieron acusaciones en su contra desde varios lugares. Spacey fue despedido o eliminado de proyectos, en particular “House of Cards”, el thriller político de Netflix en el que durante cinco temporadas interpretó al personaje principal Frank Underwood, un congresista hambriento de poder que se convierte en presidente. El mes pasado, Spacey se declaró inocente en Londres de los cargos de agredir sexualmente a tres hombres hace una década o más, cuando era director del teatro Old Vic allí. Su abogado dijo que él “niega enérgicamente” las acusaciones.