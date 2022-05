Kevin Spacey protagonizará su primera gran película tras el escándalo de abuso sexual

A finales de 2017, el actor Kevin Spacey era acusado por abuso sexual por parte del también actor Anthony Rapp, quien declaraba que en 1986 Spacey abusó de él sexualmente siendo aún menor de edad. Este fue el inicio de una oleada de acusaciones, que envolvieron al que era protagonista de “House of cards” de un escándalo que siempre le seguirá a su nombre y apellido. Si bien ha estado alejado de las cámaras todo este tiempo, parece que ese plazo ha terminado, pues Spacey protagonizará la película “1242 - Gateway to the west”, su primera gran producción desde 2017.

El ganador de dos premios Óscar estará al frente de este drama histórico en una coproducción internacional con capital procedente de Reino Unido, Hungría y Mongolia, según informaron medios de comunicación especializados en Hollywood. Esta cinta cuenta la historia de Batu Khan, nieto de Genghis Khan y uno de los comandantes en jefe del imperio mongol, a quien se le asignó la responsabilidad de invadir Europa pero acabó fracasando. En esta ocasión, Spacey compartirá reparto con actores como Eric Roberts, Christopher Lambert, Terence Stamp, Jeremy Neumark y Genevieve Florence. Un filme que se espera que comience a rodarse en octubre de este año, bajo la dirección del cineasta húngaro Peter Soons, con guion de Aaron Horvath y Joan Lane, y Bill Chamberlain y Kornel Sipos como productores principales.

Desde que en 2017 el protagonista de “House of Cards” o “American Beauty” fuera acusado de conducta sexual inapropiada, solo se ha prodigado tímidamente en la gran pantalla formando parte del elenco de “L’uomo Che Disegno Dio” (2021), una película dirigida por Franco Nero y sin distribución comercial en Hollywood. La carrera cinematográfica de Spacey se torció después de que una veintena de jóvenes lo demandara por presuntamente haber abusado sexualmente de ellos en el teatro londinense Old Vic, entre los años 1995 y 2013.

Además, en 2020 fue denunciado por un hombre anónimo en Nueva York alegando que el también productor de cine habría actuado de la misma forma con él durante la década de los 80, cuando el demandante tenía 14 años. La última gran aparición de Spacey en cartelera fue con “Billionaire Boys Club” (2018), dirigida por James Cox, que entonces ya fue relegada al fracaso en taquilla debido a los escándalos del intérprete estadounidense.