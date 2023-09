Amaral tras su polémica en el Sonorama por enseñar los pechos: "Toda la montaña de odio que he recibido me da la razón"

Hace un mes, Eva Amaral protagonizó un momento memorable al quitarse la camiseta durante su actuación en el festival Sonorama Ribera.Cantando con el pecho al descubierto ante una audiencia de más de 35,000 personas, la artista, en conmemoración de los 25 años del grupo que forma junto a Juan Aguirre, decidió llevar a cabo este gesto como una reivindicación en favor de la libertad de las mujeres. Esto se dio especialmente después del incidente de su colega Rocío Saiz, quien fue interrumpida por un policía durante su actuación después de cantar en topless en el escenario.

En una entrevista en 'Hora 25' de Cadena Ser, la vocalista de Amaral expresó: "Que subiera un policía a detener su concierto y que recibiera todos esos comentarios fue determinante. Me dio la sensación de que se sentía sola en esa lucha suya y que el mundo de la música no estaba reaccionando con ella. Poner un tuit no era suficiente". Por supuesto, la cantante Rocío Ruiz, le daba las gracias públicamente por la propia red social X, tras publicarse clips de dicha entrevista con estas declaraciones en su defensa.

Desde entonces, la cantante ha tenido que enfrentar tanto críticas como elogios, pero asegura con firmeza que lo haría de nuevo. Sin entrar en victimismos, la artista subrayó: "Es increíble que una persona, por ser libre en un momento determinado de su vida, por hacer tan poca cosa como salir al escenario con el torso desnudo, reciba esto". "Toda la montaña de odio que he recibido me da la razón", expresaba segura de sí misma. “Lo volvería a hacer, no me arrepiento”, sentenció.

"Ya sé que yo no gané ningún derecho aquella noche, pero lo que no puede ser es que al día siguiente lo esté perdiendo porque la gente no sea capaz de entender que encima de un escenario somos libres y no solo allí, deberíamos serlo en nuestra vida", afirmaba sin tapujos.

Para ella, la experiencia representó "la liberación más grande" que jamás había sentido. Tanto Eva como Juan recordaron que chicos y chicas de las primeras filas también se quitaron las camisetas como muestra de apoyo. "Fue precioso. Algunos incluso lloraban. Por algo será, ¿no? ¿No nos da que pensar que hay algo ahí que tiene que avanzar más todavía?", se preguntó.

Para Eva Amaral, no tiene sentido qué si un hombre se quita la camiseta no pase nada y si se la quita ella es un ''acto de provocación''. Esto confirma, según la cantante, que existe un tabú social sobre el pecho femenino.