Anna Netrebko se desmelena

El vídeo del momento lo ha colgado la propia cantante en Instagram. No tiene desperdicio. Viste una estrechísima falda de rayas horizontales en blanco y negro y cubre su rostro con un antifaz en tono claro y adornado con plumas como los que se utilizan en los carnavales venecianos. La diva se gusta y deleita a los presentes, que no hallan manos suficientes para apartar de su camino vasos, platos y copas.

Que Anna Netrebko es una gran soprano y está en la cima no lo duda a estas alturas nadie. Pero por si podía ser objeto de debate dejó claro en la despedida del intendente saliente de Baden Baden, Andreas Mölich-Zebhauser, de 64 años, que está en lo más alto. Así, a los postres, como se suele decir, la artista se subió encima de la mesa para cantar al homenajeado y a todos los presentes. Y sin tener que pagar entrada, que no es moco de pavo siendo la protagonista quien es.

Ella avanza entre cubiertos y servilletas y los teléfonos no paran de sacar fotos aquí y allá. Un momento único que seguramente no olvidarán los presentes. El homenajeado, como no podía ser de otra manera, una vez acabada la improvisada actuación, se encaramó a la mesa y se fundió en un abrazo con Netrebko.