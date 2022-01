Roban una colección de NFT valorada en 2,2 millones de dólares

Se le llama “phishing” a un tipo de estafa informática, un conjunto de técnicas que pretenden engañar a una víctima ganándose su confianza, haciéndose pasar por una persona o empresa, para manipularla y conseguir que haga determinadas acciones. Un aspecto que cada vez es más frecuente online, y que ha conseguido estafar a Todd Kramer, coleccionista y propietario de la galería Ross + Kramer y que ha perdido 2,2 millones de euros. “Me han hackeado. Todos mis monos se han ido”, tuiteó en un mensaje que más tarde eliminó, en alusión a su colección de NFT.

A Kramer le han robado 15 NFT de su propiedad, en los que aparecían monos caracterizados de distinta manera. Corresponden a 8 piezas de la colección Bored Apple Yacht Club y 7 de la colección Mutant Ape Yacht Club. La primera cuenta con 10.000 NFT de imágenes de monos, representados con elementos humanos o mutantes. Cada uno, con distintas propiedades, expresiones, ropa o accesorios.

Según “The Art Newspaper”, este robo fue consecuencia de una estafa de “phishing”, pues Kramer ingresó sus datos en alguna página web y de ahí los tomaron para quitarle los NFT. Esto, no obstante, aún dentro de la arbitrariedad que aún rodea el mundo de los NFT, puede llegar a estar regulado. OpenSea, la principal plataforma de estos “token no fungibles”, ayudó a que no se comercializaran las imágenes robadas, aunque no pudo hacer nada más para que les fueran devueltos.

“Nos tomamos muy en serio el robo y tenemos políticas para cumplir con nuestras obligaciones con la comunidad y disuadir el delito en el ecosistema más amplio”, explicó un portavoz de OpenSea a “The art newspaper”. “Esta plataforma es un explorador de ‘blockchain’, lo que significa que nuestro objetivo es proporcionar la visión más completa de los NFT en diferentes ‘blockchains’. No tenemos el poder de congelar o eliminar la lista de los NFT que existen en estas cadenas, pero deshabilitamos la posibilidad de comprar o vender artículos robados”.