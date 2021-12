¿Farsa o filón? La explicación “para tontos” sobre los NFT que ha incendiado las redes

Es evidente el “boom” que los NFT han provocado en el panorama artístico internacional. La creación de estas obras no tangibles, con sello de autenticidad y carácter único, ha revolucionado no solo el concepto de creación, sino también del mercado y la forma de producir arte. Por ello, el interés va en aumento, a medida que siguen surgiendo noticias de subastas millonarias de cualquier tipo de NFT. Pero, ¿de qué se trata? ¿cómo combinan tecnología y arte en este nuevo campo? La explicación no es sencilla, tanto por sus orígenes como por ser un concepto en continua renovación. Hay quienes aseguran que son el futuro, mientras que otros prefieren considerarlo una estafa revolucionaria.

El mercado de los NFT estalló de la mano de Beeple, artista digital que se hizo con 58 millones de euros por la venta de “Everydays: the first 5.000 days”, una especie de collage intangible que arrasó en la subasta. Una obra cuya pertenencia se basa en el acuerdo que confiere la “blockchain”, o tecnología de cadena de bloques, mismo sistema que utilizan las también cada vez más presentes en el día a día criptomonedas o “bitcoin”.

Pues bien, alrededor de este nuevo universo, sea real o una farsa, que se está produciendo en el mundo tecnológico, acaba de producirse un nuevo debate en las redes sociales. Un intercambio de argumentos que, ahora, un usuario de Twitter ha incendiado aún más al publicar una captura de un comentario de YouTube, en el que se explica el funcionamiento de los NFT a través de una teoría “para tontos”.

Explicando el funcionamiento de NFTs para tontos pic.twitter.com/DGHnMOzgON — 🖤 ᴬⁿᵍᵉˡᵐᵒⁿⁱᵘᵐ 🤍 ₓᵢₒₙ 💜 (@Angel_monium) December 14, 2021

“Recuerdo que hace tiempo salieron compañías que te cobraban por regalar o ponerle nombre a una estrella. ¿Te pertenece la estrella? No. ¿La gente puede seguir viéndola? Sí. ¿Al menos los astrónomos van a referirse a ella por ese nombre? No. ¿Puedes impedir que otra compañía venda esa misma estrella? Para nada. ¿Ha cambiado algo al comprarla? Solo que, en algunas bases de datos, dice que tú pagaste por llamar una estrella como tu ahora ex novia”, dice el polémico comentario.

Así, el tal “Menta” que publica esto en YouTube compara irónicamente los NFT con aquellas empresas encargadas de vender y nombrar a las estrellas. Una comparación que, si bien ha provocado las risas por parte de los incrédulos del universo “blockchain”, también ha causado una ola de defensas por aquellos partidarios de los NFT. Lo acusan como una visión simple, sin fundamento, y que se limita a describir una capa bastante superficial de lo que realmente se compone este universo digital.

Venga voy a explicarlo yo:

Compráis un juego en Steam.

- Es tuyo?: No, es de Steam, te lo está prestando, y no puedes revenderlo



Imaginaros un futuro en el que podéis comprar juegos como NFTs. Lo compráis.

- Es tuyo?: Sí, como un token non fungible, y puedes revenderlo — Keln (@KelnStrike) December 15, 2021

Que me justifiques que los NFTs son buenos y fiables por el Blockchain es como si me justificas que los bancos son buenos y fiables porque tienen seguratas. — DrJetlag (@DrJetlag) December 14, 2021

Pues yo compré una estrella de esas....



Y hay diferencias.



1- NO se podía revender. Así wue de especulación nada.



2- Te venía un certificado en papel y un "mapa" para localizar tu estrella, además de un libro de introducción a la astronomía.



3- Unos 20 euros. — Txeyen (@txeyen) December 15, 2021

Que atrevida es la ignorancia, hay millones de nfts que no son solo imagenes, son proyectos, startups etc . Y tu lo reduces a "los monos" . Seria como reducir toda la historia del arte a Bansky. — CoolGoblinsNFT (@CoolGoblinsNFT) December 15, 2021