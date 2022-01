Una villa romana con pinturas de Caravaggio no encuentra comprador: piden 471 millones

La venta de una villa del siglo XVI en Roma que contiene el único mural en el techo pintado por el maestro italiano Caravaggio se reprogramó y el precio de venta se redujo en un 20% después de que una subasta el martes no logró atraer ninguna oferta. Se puso en el mercado por 471 millones de euros en medio de una amarga disputa por la herencia entre los tres hijos del último propietario de la villa, el difunto príncipe Nicolò Boncompagni Ludovisi, y su esposa nacida en Estados Unidos, la princesa Rita Boncompagni Ludovisi.

Villa Aurora, rodeada de altos muros en el centro de Roma, es todo lo que queda de un retiro establecido por el cardenal Francesco María Del Monte en el siglo XVI. El mural Júpiter, Neptuno y Plutón de Caravaggio fue encargado por Del Monte en 1597 para adornar el techo de su pequeño laboratorio de alquimia. Los Ludovisi, una familia noble con estrechos vínculos con el papado, compraron la propiedad a Del Monte en 1621.

El Salón de la Fama pintado por Guercino. (Italia, Roma) EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI FOTO: RICCARDO ANTIMIANI EFE

La mayor parte del precio de venta se atribuye al Caravaggio, aunque la villa también contiene techos pintados al fresco por el pintor barroco Guercino. Sin embargo, esto no ha parecido suficiente para los postores, ya que Beniamino Milioto, abogado de la princesa, confirmó que no hubo ofertas y que la subasta se reprogramó para el 7 de abril con una reducción del 20% en el precio. Además, cualquier comprador también tendría que aportar otros 11 millones de euros en costos de restauración.

Alessandro Zuccari, profesor de historia en la Universidad Sapienza en Roma que supervisó la valoración del mural, dijo: “No me sorprende que no haya ofertas, de hecho, me habría sorprendido si se hubiera presentado un comprador. El precio es muy alto. Veamos qué sucede en abril, pero dudo que alguien se presente entonces: ¿qué haría alguien como Bill Gates con Villa Aurora, especialmente con todos los costos adicionales?”