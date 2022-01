Robbie Williams lanza a subasta tres obras de Banksy

A Robbie Williams no le es suficiente con cosechar una gran fortuna a partir de su música. El artista británico ha llegado a vender en todo el mundo unos 70 millones de álbumes, lo que le sitúa entre los cantantes más relevantes en este sentido en todo el mundo, destacando éxitos como “Angels” (1997), “Feel” (2000), “Back for good” (1995) o “Rock DJ” (2000). Pero, por si le era poco su afán por la música, también lo tiene por la pintura, pues el compositor cuenta con una colección artística interesante, de la que ahora ha decidido deshacerse -quizá por necesidad ante los tiempos que corren- de tres de sus obras estrella. El músico lanzará a subasta tres versiones de las obras más conocidas de Banksy el próximo 2 de marzo, según ha informado la casa Sotheby’s.

A través de un comunicado, la casa de subastas concreta que se trata de tres obras bastante conocidas del artista callejero, pues son las versiones del grafiti “Girl with balloon”, que muestra a la icónica niña de Banksy perdiendo un globo en forma de corazón; “Kissing coopers”, los simbólicos policías británicos besándose; y “Vandalised Oils (Choppers)”, donde Banksy muestra a dos helicópteros militares sobre un aparentemente pacífico paisaje.

"A Girl with a Balloon", de Banksy FOTO: FACUNDO ARRIZABALAGA EFE

Se espera que en la subasta estas tres obras de Williams alcancen un total de entre 7 y 10 millones de libras esterlinas, lo que equivaldría a entre 8 y casi 12 millones de euros. Una cantidad que responde a, según declara Hugo Cobb, de Sotheby’s, unas obras “que unen los legados culturales de dos de las estrellas más grandes de Gran Bretaña: Robbie Williams y Banksy. Como su creador y su dueño, las imágenes son mordaces, icónicas, irreverentes y únicas”. Ante esto, Williams añade que estas obras son “de las mejores” del misterioso artista, de quien le gusta “lo cercanas que son sus piezas callejeras. Como coleccionista de obras de Banksy te conviertes en parte de un movimiento cultural más amplio”.

"Vandalised oil" del artista británico Banksy FOTO: Joshua White Sotheby's/EFE

“Girl with balloon” apareció por primera vez bajo el puente de Waterloo en Londres en 2002, así como dio la vuelta al mundo en 2018 cuando una copia enmarcada se autodestruyó parcialmente en medio de una subasta. Una trituradora oculta acabó con la mitad de la obra en directo, tras ser adquirida por 1,1 millones de libras. En cuanto a la versión de Williams, es de 2006 y está pintada sobre metal, con un precio estimado de entre 3 y 4 millones de euros.

Por su parte, “Kissing Coppers” se descubrió inicialmente en la pared del pub The Prince Albert en 2004. En cuanto a la versión del ex miembro de Take That, es una pintura sobre lienzo de 2005, y su precio ronda los 3,5 y 5,5 millones de euros. Así como el tercer Banksy, “Vandalised Oils (Choppers)”, data también de 2005 y se estima que se venda por el mismo precio del anterior.