“Arquitectura Emocional: Creando Vanguardia”, la exposición del arquitecto Carmelo Zappulla en Madrid que no puedes perderte

Desde el jueves 23 de mayo y hasta 24 de junio, en el marco de Fearless Fest, el showroom de Gandía Blasco de Madrid (C/ Ortega y Gasset, 28) acoge la exposición Arquitectura Emocional: creando vanguardia del estudio External Reference dirigido por Carmelo Zappulla.

Comisariada por FEARLESS, a través de algunos de sus proyectos más recientes, el estudio de arquitectura External Reference, fundado y dirigido por el arquitecto italiano, traza su trayectoria creativa y emprendedora, caracterizada por una constante innovación y un enfoque multidisciplinario distintivo.

Con sede en Barcelona y con una fuerte proyección de nuevos proyectos en Madrid, el estudio es reconocido a nivel internacional por su capacidad única de crear espacios con narrativas originales y envolventes, a través de una metodología propia que integra emoción, precisión y tecnologías de vanguardia para dar vida a proyectos que evocan profundos sentimientos y redefinen las interacciones humanas con el entorno.

Los proyecto muestran la amplia gama de escalas y tipologías de intervención abordadas por el estudio, así como su capacidad para crear diseños icónicos que han dejado una huella indeleble en el panorama internacional del diseño, desde Barcelona hasta Madrid, desde Bangkok hasta Moscú, desde Dubai hasta Londres, desde Riad hasta Doha y hasta Yeosu, con una resonancia mediática que trasciende las fronteras geográficas.

Entre las obras destacadas se encuentran el paseo marítimo de la Nova Bocana en la playa de Barcelona: la Escalera y el Mirador Vela, que han redefinido el horizonte de la ciudad en torno al Hotel W, el revolucionario marketplace phygital WOW en Madrid, las premiadas tiendas y espacios Presented By en Doha y Riad, el nuevo shop in shop de la firma de moda Pinko en Fiumicino, caracterizado por ser la primera tienda impresa en 3D en Italia. Además, en el sector de las oficinas, se presentan los impresionantes espacios corporativos de Sberbank en Moscú y su exclusivo restaurante, el nuevo concepto de las oficinas y de los restaurantes de tendencia de VICIO, The Penthouse by WOW en Madrid y CAAA by Pietro Catalano en Lucerna, donde el espacio se convierte en un elemento fundamental de la experiencia gastronómica, junto con grandes proyectos en fase de realización en Porto Covo, Punta Chileno y Malinska.

Sobre Carmelo Zappulla

Carmelo Zappulla, Doctor en Arquitectura, es el fundador y director de External Reference, un estudio multidisciplinario que se distingue por su enfoque integral que une diseño, innovación, investigación tecnológica, diseño paramétrico, impresión 3D y materiales de vanguardia. Esto se nutre de los diversos intereses de Zappulla y su experiencia académica como profesor en el LCI Barcelona y en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC). Gracias a la visión única de su director, que promueve una cultura de innovación, experimentación y exploración de nuevas posibilidades de diseño, External Reference se ha dedicado a transformar espacios en experiencias emocionales a través de la arquitectura y el diseño. Desde la fundación del estudio en 2007, la firma ha liderado proyectos internacionales en una amplia variedad de ámbitos, incluyendo espacios expositivos, arquitectura, urbanismo, interiorismo y diseño de productos, con un enfoque holístico que abarca diversas facetas del proyecto, desde la concepción hasta la selección de materiales y la construcción. Siempre que sea posible, el estudio favorece la aplicación de soluciones "cradle to cradle", que enfatizan el uso y la gestión sostenible de los recursos a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, gracias a esfuerzos continuos de investigación e innovación para desarrollar nuevas herramientas y metodologías que promuevan la sostenibilidad en la arquitectura.

Sobre Gandia Blasco

El grupo valenciano de mobiliario de exteriores ha inaugurado el pasado mes de mayo un nuevo espacio en el corazón del Barrio de Salamanca, de 300 metros cuadrados y con una depurada estética industrial, geométrica y minimalista, al más puro estilo Soho de Nueva York.

Presente en más de 75 países, con tiendas en Miami, Nueva York, Valencia, Barcelona o Lisboa, la inspiración de esta firma de alto mobiliario de exteriores es el mar. Con más de 35 colecciones diseñadas y con 80 años de historia, el leit motiv de la marca es la calidad y la sostenibilidad, dos pilares fundamentales.

Sobre FEARLESS FEST

Se trata de un festival de exposiciones de arquitectura, promovido por Shameless Agency, que, a lo largo de 2024, ofrecerá en diferentes showroom de marcas de diseño de Madrid exposiciones de arquitectura capitaneadas por diferentes estudios de proyección internacional. Roca, Simon, Tarimas del Mundo y Gandía Blasco son las 4 empresas que promueven esta primera edición, con el apoyo de Cement Design y ECOcero.

Tras el éxito de ‘El Estadio Moderno’ de L35, en los próximos meses tendrán lugar las siguientes cita. Desde el 23 de mayo se podrá visitar la exposición de Carmelo Zappulla (External Reference) en Gandia Blasco (C/ Ortega y Gasset, 28); A partir del 20 de junio Diego Gronda, fundador y director creativo de GRONDA, exhibirá su trayectoria en Roca Madrid Gallery (C/ José Abascal, 57); Desde el 19 de septiembre “La casa de la Luz” de Simon (Calle de Santa Cruz de Marcenado, 1), el nuevo showroom de la multinacional tecnológica ubicado en el mítico edificio de Fernando Higueras y Antonio Miró, alojará la exposición de Impar Grupo; Desde el 15 de octubre, Gandia Blasco (C/ Ortega y Gasset, 28) acogerá la exposición del estudio Entreabierto, dirigido por José Antonio Granero, ex decano del COAM. Bajo el título “Arquitectura en compañía”. Y la última cita oficial será la que acogerá el showroom del Barrio de Salamanca Tarimas del Mundo (C/ Velázquez, 95) del estudio de arquitectura y arte MUHER. Se podrá visitar desde el miércoles 13 de noviembre.