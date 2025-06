¿Un nuevo Donatello? El busto que está tambaleando la cultura

En una pequeña localidad de Eslovaquia, Levoca, en algún rincón del depósito de su Museo Spis, apareció un busto que, en marzo pasado, llamaba la atención del mundo del arte, pues lo atribuían nada menos que a Donatello. El maestro renacentista, de quien podemos admirar su icónico "David" de bronce o su "San Jorge" de mármol, ambas esculturas en el Museo del Bargello de Florencia, es una de las figuras más admiradas de la historia del arte, sea por su revolucionaria técnica o por el gran realismo de sus obras. Una figura de primera línea, hasta el punto que atribuirle una nueva obra debe ser una decisión después de haber ocurrido un absoluto reconocimiento. Parece que así fue desde el Museo Spis, respecto a una escultura que reperesenta a Cecilia Gonzaga, noble italiana del siglo XV que quedó olvidada durante los tumultos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, se trata de un busco que está haciendo tambalear el mundo de la cultura, ante todo por las reivindicaciones de los herederos propietarios que están tratando de proteger la pieza.

Se sostiene que esta obra de Donatello fue expoliada durante la citada contienda, y actualmente se encuentra bajo protección del gobierno eslovaco, lo que ha suscitado preocupación por parte del mundo cultural. De hecho, si bien el museo iba a presentar la obra ante la prensa el pasado abril, finalmente se canceló a última hora, trasladando el gobierno el busto a un lugar inicialmente mantenido en secreto. Ahora, este lunes, los descendientes de la familia propietaria del busto hasta 1945, entre ellos el conde Moritz Csaky, han emitido un comunicado que ante todo busca no abusar de la obra: "No es propiedad del Estado. Mi familia no exige su restitución, pero esperamos que no sea víctima de un segundo expolio y que encuentre un lugar digno y honorable en el Museo Spis", soicitan.

Fue la historiadora Marta Herucova quien vivió lo que pocos expertos llegan a experimentar a lo largo de su trayectoria profesional: toparse con una obra de un maestro como Donatello. "Había estado trabajando en la colección durante años, examinando pieza tras pieza, y llegó el turno del busto", explicaba a AFP al recordar su encuentro con el busto en las reservas del Spis. Vio la inscripción en latín "Opus Donatelli", y explicaba que, tras una investigación, conluyó que "su estilo, material y la persona representada corresponden a una obra que, en teoría, podría haber sido realizada por Donatello. Existen vínculos comprobados entre él y la familia Gonzaga, así como entre los Gonzaga y los últimos propietarios del busto, los Csaky".

Actualmente, la pieza se encuentra "a salvo, bajo custodia policial", aseguran desde el Ministerio de Cultura eslovaco, y se promete que se exhibirá al público "una vez se cumplan las condiciones". Unos esfuerzos de preservación dignos de una obra pues, tal y como afirmó Herucova, "no todos los días se descubre una obra de tal importancia histórica".