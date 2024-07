Las contundentes pistas de que Celine Dion cantará en los JJOO de París

El inicio de los Juegos Olímpicos se cuenta ya en horas y París ya se está vistiendo de gala para recibir la fiesta grande del deporte mundial. A la fiesta de inauguración acudirán mandatarios en representación de todo el planeta, como así harán el Rey Felipe y la Reina Letizia, que también han reservado un hueco para verse con el matrimonio Macron. Pero hay una sorpresa que planea sobre el horizonte olímpico, aunque no se llega a confirmar. Se trata de la posible actuación estelar de Celine Dion, cuya posible reaparición es considerada como un secreto a voces, pero aún extraoficial. La expectación es máxima y cada paso que da la cantante, su equipo y la organización de los Juegos es analizado con lupa en busca de pistas. Hay unas cuantas que hacen mantener la esperanza en poder verla de nuevo cantar sobre un escenario.

Céline Dion, en una imagen del documental Prime Video

Tras dos años alejada de los focos y de su público, Celine Dion podría estar preparando su regreso por sorpresa, como ya hizo Amaia Montero en el concierto de Karol G revolucionando a los amantes del pop español. En 2022, la cantante canadiense se vio obligada a cancelar su gira tras ser diagnosticada con síndrome de la persona rígida. No se conocía cómo le incapacitaba a cantar hasta que ella misma lo mostró con crudeza en su documental. Desde entonces poco se ha dejado ver en público, mucho menos mostrando su voz. Pero todo eso podría llegar a su fin, pues son cada vez más los que dan por hecho que se subirá al escenario el próximo viernes y dará la sorpresa mundial.

Las pistas son consistentes y todo hace indicar que así pueda suceder, aunque no hay confirmación oficial. Todo son cábalas, como el hecho que nadie entienda como casualidad que la artista ya se encuentre en París, donde tendrá lugar la gran cita. Una ceremonia inaugural que tendrá el río Sena como escenario, por primera vez sale la celebración fuera del estadio para que todos puedan ser partícipes. Se cree que en una de las paradas esté Celine Dion, sino resultaría extraño que se encuentre desde el lunes en la capital gala, visitando enclaves turísticos como el Museo del Louvre y saludando sin problema a sus fans. También a las puertas de su hotel, donde se congregan muchos curiosos ansiosos por ver las estrellas que allí se hospedan y que participarán en la gala inaugural. Y aquí está la segunda pista que hace peso a la teoría de su regreso, precisamente en el hecho de que esté en el mismo hotel que el resto de celebridades convocadas a los Juegos Olímpicos, como sucede con Lady Gaga.

Celine Dion a la salida de su hotel en París rodeada de fans Gtres

Además, la propia cantante ya hizo mención a una posible vuelta a los escenarios antes de lo que el público esperaba. Fue en una entrevista para la revista ‘Vogue’ en la edición francesa, en la que dejó constancia de su deseo de volver a cantar. Pero es más, emplazó su sueño de una manera muy precisa, con tres meses de antelación: “Elegí trabajar con todo mi cuerpo y alma, de la cabeza a los pies, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel”. ¿Casualidad? ¿Otra más? Serían tres ya y no todos tientan a la suerte y dan por sentado que la verán este viernes con el símbolo parisino de fondo.

Ahora bien, a pesar de que no se haya confirmado que actuará en los Juegos Olímpicos, ya hay quien da pasos mucho más allá en sus cábalas. Por ejemplo, el portal estadounidense ‘TMZ’, que ha llegado a sentenciar que Celine Dion se embolsará 2 millones de euros por materializar su reaparición estelar con el Sena y París como telón de fondo. Ese montante por tan solo una canción, que en la ceremonia hay reservadas muchas sorpresas. Quizá no tan esperadas como esta que no para de crecer como la espuma a modo de rumor en las redes sociales. El debate está abierto y hay división de opiniones, pero todos coinciden en que sería en momento ideal para demostrar que los escenarios son su lugar y que el mundo la echa de menos.