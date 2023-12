Así suena el "Aleluya" del cantante Francisco que pide al 2024 "más unión entre los españoles"

El poema basado en historias bíblicas, relatos antiguos, creencias, la fe y las inseguridades e inquietudes existenciales que escribió Leonard Cohen vuelve a resonar en tiempos de Navidad y en el nuevo año. El cantante valenciano con voz de tenor, Francisco, quien se considera «vintage y un rebelde ante la injusticia» , ha hecho una adaptación de ese "Aleluya" que, entre otros temas, cantará el próximo 22 de enero en el teatro Rialto Gran Vía de Madrid.

El cantante asegura que en "muchas ocasiones pronunció ese "Aleluya" pues "es una de esas 100 canciones preferidas para escuchar", asegura que es un tema que siempre le ha gustado mucho y "llevo muchos años pensando grabarla con una versión personal como esta" donde la adaptación de la letra se la ha hecho su "gran amigo compositor Chema Purón". Me siento "muy satisfecho del resultado final".

Para Francisco "Madrid es la Catedral del espectáculo" donde elevará su voz en un "concierto especial". Y es que el cantante valenciano sigue con su gira de " Francisco, 40 años contigo". Ese día entonará de nuevo sus grandes canciones que ya son la banda sonora de nuestras vidas y está convencido de que "pasaremos más de dos horas muy divertidas, románticas y emocionantes".

¿Y qué le pide al año 2024? "Al próximo año le pido paz, salud, trabajo, felicidad y más unión entre los españoles no caigamos en la trampa de quienes nos quieren desunir. El pueblo unido, siempre".

Dice que de niño, los Reyes Magos siempre le echaban "casi todo" lo que pedí porque, confiesa "pedía poquito" aunque "también en alguna ocasión me echaron carbón". Para él esa noche era mágica porque "preparaba comida para los camellos, leche y galletas para sus majestades y caramelos para los pajes. No podía quedarme dormido cualquier sonido o ruido me ponía muy nervioso", asegura. Además, recuerda que "fue en Alcoy donde nacieron la fiesta de los Reyes Magos donde los pajes trepaban a los balcones con escaleras y depositaban los regalos en sacos. La cabalgata del día anterior era espectacular y sigue siéndola". .