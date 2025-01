¿Quién es Carrie Underwood, la cantante que actuará en la investidura de Donald Trump?

"Amo a nuestro país y es un honor que me hayan pedido cantar en la investidura y ser una pequeña parte de este evento histórico. Me siento honrada de responder a la petición en un momento en el que todos debemos unirnos con un espíritu de unidad y mirar hacia el futuro", aseguró la artista Carrie Underwood al conocerse la noticia de su actuación en la investidura de Donald Trump.

Además, será el cantante de ópera Christopher Macchio quien entone el himno nacional estadounidense en dicha cita. Underwood, por su parte, estará acompañada por el coro de las fuerzas armadas mientras suena 'America the Beautiful'.

Hace ya ocho años, en la primera investidura de Trump, fue Jackie Evancho la figura de mayor renombre en participar en el acto, mientras que en la toma de posesión del demócrata Joe Biden, el honor recayó en Lady Gaga, encargada de interpretar el himno nacional.

Tras la actuación de Underwood, el mandatario jurará el cargo en la escalinata del Capitolio y, posteriormente, firmará los primeros decretos presidenciales en el mismo edificio. Después, almorzará en el Congreso, pasará revista a las tropas y protagonizará el tradicional desfile presidencial desde el Capitolio hasta la Casa Blanca, a través de la avenida Pensilvania.

En el Despacho Oval tendrá otra ceremonia de firma de decretos y, ya por la noche, acudirá a tres bailes inaugurales junto a la nueva primera dama, Melania Trump, que ha mostrado su "emoción" por volver a la Casa Blanca y "servir al país".

Pero en toda la escenografía llama la atención de la artista principal, no muy conocida en España y sí una estrella en su país. Underwood saltó a la fama en 2005 tras ganar la cuarta edición de 'American Idol'. Durante el programa, su interpretación de 'Alone', de Heart, sirvió para que el juez Simon Cowell expresase que no solo presentía que ganaría sino que vendería más álbumes que cualquier otro concursante de 'American Idol'. Y no falló.

Se consagraba así una mujer que creció en el pueblo granjero de Checotah, Oklahoma, y que es hija de Stephen y Carole Underwood. Comenzó a cantar a los tres años en una iglesia Bautista Libre y se graduó, en 2001, de la Checotah High School.

Su padre trabajó en un aserradero, mientras su madre enseñaba en la escuela elemental. Underwood fue a la universidad de Northeastern State para graduarse en comunicaciones. Sus influencias musicales van desde el pop a la música country. Y más concretamente, su cantante favorita es Martina McBride, como comentó al principio de su carrera.

Su álbum debut, 'Some Hearts', fue lanzado al poco de salir del programa, en 2005, donde 'Jesus, Take The Wheel', 'Before He Cheats' y 'Wasted' se convirtieron en himnos para sus seguidores. Se convirtió en el álbum debut de un artista country que más rápido se ha vendido en la historia de Nielsen SoundScan. También logró ser el álbum debut más vendido por una artista country en la historia de RIAA, además del álbum debut más vendido por una ex-American Idol.