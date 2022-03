5 personajes míticos de José Luis López Vázquez

Este 11 de marzo de 2022 se cumplen 100 años del nacimiento de José Luis López Vázquez, uno de los mejores actores que ha tenido la cinematografía española; que -tristemente- falleció en Madrid el pasado 2 de noviembre de 2009, cuando tenía 87 años.

El intérprete comenzó su trayectoria en el teatro en el año 1946, pero no tardó mucho en llamar la atención del mundo del cine. Debutó en la gran pantalla en 1951 con “Esa pareja feliz”, de Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem; y desde entonces participó en más de 200 películas, muchas de las cuales se convirtieron en auténticos clásicos del cine español. La última cinta de la que formó parte fue “¿Y tú quién eres?” (2009), de Antonio Mercero.

'El turismo es un gran invento', con José Luis López Vázquez FOTO: La Razón .

El secreto de esta prolífica carrera no fue otro que su incansable capacidad de trabajo. Y tal y como explicó su amigo y representante, Luis Lorente, en la biografía póstuma que escribió en su honor, José Luis López Vázquez sabía muy bien que para poder interpretar a aquellos personajes que le hicieron memorable, debía aceptar otro tipo de papeles menos elaborados: “Quizá he tenido la oportunidad de participar en películas excelentes por haber estado presente en otras muchas que no lo eran”, le dijo el actor a Luis Lorente en alguna ocasión.

Gracias a esto, hoy disponemos de una extensísima filmografía donde podemos verle interpretando personajes de lo más variopinto... siempre con la más absoluta maestría. Estos son algunos de sus momentos estelares en la gran pantalla:

La Colmena (Mario Camus, 1982)

Esta adaptación de la novela de Camilo José Cela incluyó a José Luis López Vázquez en el papel de Leonardo Meléndez; un tipo culto y con clase, que aparenta un verdadero talento para los negocios y para la estafa... y que -sin embargo- nunca consigue que sus “empresas” salgan adelante como esperaba.

“Mire esta solapa que se honra con esta medalla de ex cautivo”



La escopeta nacional (Luis García Berlanga, 1978)

Con esta obra, Berlanga exploró la miseria moral de la alta sociedad española. Es la primera de la trilogía, a la que le siguen luego “Patrimonio nacional” y “Nacional III”. En esta película, José Luis López Vázquez no tiene un papel protagonista... y sin embargo, es reseñable. Interpreta a Luis José, el hijo onanista del marqués de Leguineche.

La cabina (Antonio Mercero, 1972)

Esta obre fue el mediometraje más celebrado de la historia del cine español, protagonizado por José Luis López Vázquez y emitido por primera vez el 13 de diciembre de 1972 en Televisión Española. Consiguió un Premio Emmy Internacional al mejor telefilme y su protagonista consiguió un Fotogramas de Plata al mejor intérprete de televisión.

Atraco a las tres (José María Forqué, 1962)

En esta divertida comedia, José Luis López Vázquez interpreta a Fernando Galindo, el infeliz cajero de una sucursal bancaria que fantasea con atracar su propia oficina. La cinta, con gran crítica a la sociedad española de la época, se considera hoy como una de las grandes comedias de nuestro cine.

Plácido (Luis García Berlanga, 1961)

Nominada al Óscar a la Mejor Película Extranjera en la edición de 1962, es una de las obras maestras de nuestro cine. En esta obra, José Luis López Vázquez interpretó a Gabino Quintanilla, el organizador de eventos que se encarga de organizar la campaña ideada por el régimen franquista bajo el lema “siente un pobre a su mesa”; que disfrazaba de caridad cristiana lo que en realidad era una forma de limpiar las conciencias burguesas.